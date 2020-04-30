〈每日外資外匯觀點〉各國央行前所未見的寬鬆 安撫市場緊張情緒似乎奏效

美國聯準會主席鮑爾周三表示，需要更多的刺激措施來確保經濟從疫情中強勁復甦，市場風險情緒獲得提振，歐美股市大漲，美元指數則進一步下跌至 99. 附近，周四市場關注歐洲央行利率決議及美國初請失業金數據公布。

隨著全球央行推出大規模刺激措施，以保護疫情下經濟受創程度，美元指數自三月底高點 102.99 的跌幅已經超過 3.5%。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

三菱日聯金融集團 (MUFG) 外匯分析師 Lee Hardman 表示，聯準會此次寬鬆政策非常積極，預期將繼續動用資金以降低金融市場風險。而且各國央行跟進的前所未有的寬鬆也安撫了外匯市場緊張情緒，歐美各國陸續放寬封鎖也對投資者有激勵作用，目前看來第二季底前經濟活動確實會升溫。

道明證券經濟學家表示，美國聯準會表態採取堅定行動支撐經濟和金融系統，將為美元提供支撐，美元的表現仍然超過大部分其他資產，考量歐元在技術面的疫軟，預期美元的避險屬性將加強。

美國銀行預期聯準會周四利率決策會議後，將發布對美國經濟的悲觀預估，市場焦點可能由刺激政策轉向全球陷入衰退的事實，有助於避險貨幣美元上漲。

歐洲央行週四晚間的利率決策會議上，多數分析師預期歐洲央行將維持利率不變，但有可能擴大緊急購債計劃的規模。

丹斯克銀行表示，歐洲央行在過去六周來已經實施大規模的放寬政策，不排除近期還會有新的寬鬆政策，但歐洲央行保持觀望靜待寬鬆政策的效果，就不太可能改變歐元兌美元目前的走勢。

新加坡大華銀行也認為，在歐洲央行採取一系列寬鬆行動後，可能會表示，將在必要時擴大資產購買範圍，將股票、銀行債券等納入購買範圍。