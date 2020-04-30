〈央行理監事會揭密〉專案融通對症下藥 應同步考量銀行放款意願和利率空間

台灣央行今 (30) 日公布第一季理監事聯席會議議事錄摘要，理事一致同意央行推出中小企業融通機制，有理事認為此為對症下藥之策，對企業助益極大，不過，須力促民營銀行共同配合施行，並給予銀行自行判斷合宜的貸款利率空間。

此次會議中，數位理事對中小企業融通機制的效益、參貸銀行、貸款利率、貸款對象和機制調整表達看法。

效益方面，理事指出，業界當前面臨最大的困難即是現金流被收緊，因此，央行提供專案融資額度對企業助益極大。另位理事則認為，2000 億元專案融通方案有其必要性，也是對症下藥之策。

在參貸銀行方面，理事指出，2008 年全球金融危機期間，國內「政府挺銀行，銀行挺企業，企業挺勞工」的氛圍激勵人心，當前金融機構尤須塑造此種氛圍，以改變情勢，贊同中小企業融通方案，但須力促民營銀行共同配合施行，使企業安心有感。

貸款利率方面，理事表示，不論民營或是公股銀行承作放款，都不希望發生虧損；若能提高中小企業信用保證基金的保證成數，銀行將較有意願對受創中小企業放款。

另位理事則提到，央行宜再考慮中小企業融資專案的貸款利率上限問題，不能完全仰賴央行道德勸說，仍應將銀行放款意願納入考量。

理事也表示，在疫情影響下，金融業也承受一些負面衝擊，宜由銀行業衡量本身狀況，自行判斷合宜的貸款利率。

此外，有兩位理事認同融通專案授權總裁採取彈性作法，可視銀行實際辦理情形，機動調整利率、額度和相關作業規定，不需等待理事會決定。

另位理事指出，2008 年全球金融危機之際，央行在當年 9 月至 12 月原訂召開 2 次例行會議，但期間內共召開 6 次會議因應變局，因此，若有必要，央行可隨時召開常務理事會議或臨時理事會議，來討論貨幣政策。