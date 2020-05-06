盤前財經大事搶先讀2020年05月06日

今日操盤前瞻

台灣 4 月 CPI

美國 4 月 ADP 就業變動

日本股市休市

法說會：群光、研華、南茂、聯詠、大江

2008 年來首見 美國 4 月 ISM 非製造業 PMI 跌破景氣分水線

美國供應商管理協會 (ISM) 週二 (5 日) 公布非製造業採購經理人指數 (PMI) 最新數據，疫情導致美國經濟活動幾乎停擺，4 月非製造業 PMI 報 41.8，為 2009 年 12 月以來首度落入收縮區間，也創下該年以來最低水平。閱讀全文...

6/22 揭幕！蘋果首次舉辦虛擬 WWDC 所有開發者免費入場

受到新冠 (COVID-19) 疫情影響，蘋果週二 (5 日) 宣布 2020 年 WWDC 全球開發者大會將於 6 月 22 日開始於蘋果開發者網站上揭幕，這是蘋果首次虛擬舉辦 WWDC，並破例開放所有開發者免費入場。閱讀全文...

鴻海 4 月營收創同期新高 運算產品出貨旺

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收，在電腦及平板等運算產品需求帶動下，單月營收 3809.25 億元，登上歷年同期新高，月增 9.57%、年增 0.3%，前四月營收 1.31 兆元，年減 8.74%。閱讀全文...

比金融海嘯慘！國銀 3 月、首季獲利寫下史上最大衰退

金管會昨 (5) 日公布，受到疫情影響，本國銀行 3 月單月獲利 182 億元，較去年同期大幅減少 44%，累計第 1 季獲利 809.5 億元，年減 16.9%，不論單月或首季都創下歷年史上最大減幅。閱讀全文...

避免銀行紓困貸款收取高手續費 金管會訂四大原則

為避免銀行收取過高紓困貸款的手續費，金管會昨 (5) 日表示，銀行辦理紓困貸款時，收取手續費要符合 4 大原則，包括：公平合理原則、充分告知客戶、符合比例原則、考量紓困貸款的特殊性。閱讀全文...



