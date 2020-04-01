大立光下周開法說 關注生產復原及鏡頭升級等三大重點

光學元件廠大立光 (3008-TW) 訂 4 月 9 日由執行長林恩平主持召開法說明，由於新冠肺炎疫情持續在全球擴散，不僅 EMS 廠組裝生產受影響，連帶後續中國、歐美等地需求也受創，法人將關注大立光鏡頭生產、客戶需求復原，及鏡頭升級趨勢等三大重點。

大立光 2 月營收為 36.73 億元，創 12 個月以來新低，月減 10.64%，年增 44.72%，受中國 EMS 廠延後復工，造成營收下滑，不過 3 月訂單及出貨預估都將較 2 月回升，但整體表現仍須視手機供應鏈上下游零組件供應能否充足而定。

大立光 2 月營收較去年同期成長，部分原因是去年春節時間點落在 2 月，造成比較基期較低；前 2 月營收為 77.78 億元，年增為 31.88%，目前營收走勢來看，今年首季營收仍可突破 100 億元大關。

證券分析師黃漢成指出，大立光 3 月營收將因工作天數增加，略較 2 月小幅成長，法說會上將關注大立光生產、需求復原，鏡頭升級趨勢等三大重點，同時，因應高階手機產品在影像系統的競爭，包括 9P 鏡頭及 G+P 鏡頭的開發狀況，及出貨順利與否，也是重要焦點。

大立光 2019 年稅後純益 282.62 億元，年增 15.97%，每股純益 210.7 元蟬聯台股每股純益冠軍；股東會訂 6 月 10 日召開，大立光將在 4 月底董事會通過股利配發案，每股配發現金股利上看 80 元。