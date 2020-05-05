地產代銷案熱度高 海悅4月營收1.73億元 年增1.29倍

地產代銷業海悅 (2348-TW) 今 (5) 日公布 4 月營收 1.73 億元，月減 10.39%，年增 1.29 倍，為連續第 8 個月合併營收雙位數年增，今年前 4 月營收 7.1 億元，年增 1.65 倍，目前海悅桃園接案量已達 400 億元總銷水準，將成後續動能。

海悅主管指出，今年以來台北、新北、桃園、台中及台南的代銷案登場持續熱銷，台中皇普莊園與台南的聯上康橋等建案也有銷售佳績，推升 4 月營收到 1.73 億元。

海悅主管指出，今年受新冠肺炎疫情影響，全台房市熱度表現不一，雙北市受疫情干擾較明顯，但桃園市因有重大建設利多加持，產業升級與發展，吸引雙北城市移居，進而創造人口紅利，買氣相對有撐，海悅包銷麗寶集團推出之指標性豪宅「麗晶花園廣場」，總銷金額 100 億元，再加上小檜溪重劃區「昭揚天匯」案以及中路重劃區建案，則各有 150 億元案量籌備中，受惠房市仍有剛性需求和台商回流，搶攻北北桃首購及換屋族等自住需求市場。

海悅今年首季營收 5.39 億元，為單季次高，海悅主管表示，第二季隨著建商陸續公開新案銷售，營收動能無虞，且全台防疫有成，公司因布局開展全台各都會區代銷接案，在可銷售物件更豐富下，各案銷售率可望隨市場所需而逐步上揚，特別是自住剛性需求的市場，仍可支撐這一波買盤。

轉投資收益部份，海悅持有 10% 贊富建設的股權，其已交屋完畢的「敦南寓邸」，已於 4 月匯入現金股利，股利金額較去年同期的 1.1 億元增加，將有挹注轉投資收益的效果。

海悅去年盈餘每股擬配 4.5 元現金股利，股利案將提交 6 月 12 日股東會決議。