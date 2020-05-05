〈台股盤中〉櫃買挑戰年線前遇壓 大盤10800點得而復失

美股開低走高，科技股那斯達克指數大漲 105.77 點，激勵台股大漲超過百點，突破 10800 點關卡，盤面上八大類股齊揚，被動元件、5G 表現搶眼，而櫃買指數漲勢更勝大盤，率先挑戰年線，但在年線前遇壓，漲幅收斂，也使加權指數漲點收斂至不到百點。

以蘋概三王來看，股王大立光最高漲到 3990 元、漲幅 2.9%，一舉攻克 5 日線；台積電 ADR 漲逾 2%，帶動現貨股價穩步走高，最高漲到 298 元，收復 10 日線，上檔面臨 5 日線反壓；鴻海則是上了 10 日線後遇壓，呈現開高走低翻黑，最低跌到 74.1 元，陷入月線保衛戰。

被動元件股價更是強強滾，禾伸堂早盤一度亮燈漲停，但獲利了結賣壓出籠，漲幅收斂股價維持高漲震盪，國巨也放量大漲，其餘包括蜜望實、斐成、奇力新、立隆電、大毅、信昌電都表現亮麗。

5G 概念股也是盤面焦點，臻鼎 - KY 大漲約 5% 最帶勁，健策、泰碩、泰鼎 - KY、嘉聯益、台光電等都漲逾 1%。

櫃買指數在風電族群、防疫概念股領軍，為 520 行情暖身，最高漲到 139.19 點，蓄勢挑戰年線。風電族群今天重啟攻勢，上緯投控、台船、中鋼構連袂飆到漲停，世紀鋼也進逼漲停板，永冠 - KY、大亞、華城、新光鋼都勁揚。而防疫概念股也全面噴出，基亞、星寶國際、高端疫苗、合世都亮燈漲停。

整體來說，台股早盤漲點迅速擴大至百餘點，輕取 10800 大關，但是櫃買指數挑戰年線遇壓，拖累大盤漲勢也收斂，加權指數 10800 點得而復失，不過，台股目前季線有撐，外資昨天雖大賣 300 多億元，但台幣今天升值逾 1 角，顯現外資未撤離台灣，後市猶有可為。