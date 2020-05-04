三大法人大賣427.08億元 外資大砍電子權值、金融族群

台股今 (4) 日終場下跌 271.66 點或 2.47%，收在 10720.48 點，失守 5 日線，三大法人合計賣超 427.08 億元，其中外資賣超 370.11 億元，賣超個股集中電子與金融兩大族群，其中調節台積電與鴻海共 8.5 萬張，並大舉買超富邦 VIX 逾 15 萬張；自營商賣超 57.5 億元，僅投信小買 0.53 億元。

期貨方面，外資小幅加碼多單 20 口，多單未平倉口數來到 36610 口；自營商減碼多單 1380 口，多單未平倉口數為 7350 口；投信加碼空單 2664 口，空單未平倉口數來到 32688 口。

外資今日買超第一名為富邦 VIX 逾 15.3 萬張，對盤勢看法顯然轉趨保守，其次旺宏 3209 張，華新科、晶技、寶齡富錦、中化、國泰美國道瓊反 1、台光電、盛弘、燿華等也有逾千張買超。

外資同步調節面板雙虎，賣超友達、群創 47769、38175 張；台積電與鴻海 37993 張與 26708 張；其次鎖定調節金融族群，包括新光金、台新金、中信金、元大金等均遭賣超逾 2 萬張。

投信買超前十大標的分別為，友達、旺宏、開發金、臻鼎 - KY、華通、欣銓、欣興、建大、奇鋐與億光；賣超標的包括聯鈞、神達、晶電、鈊象、台郡、晶技、原相、瑞昱、建準及佳世達。

自營商買超標的分別為億光、南茂、大成鋼、友訊、旺宏、奇鋐、國巨、晶豪科、華通、中壽等；賣超標的為友達、群創、定穎、中鋼、華邦電、鴻海、台積電、瑞昱、中環及宏碁。

法人表示，雖然台股今日跌破 5 日線，但量能並未明顯放大，顯示市場信心尚未崩跌，不過全球經濟持續受到疫情干擾，預期台股短線將在季線區間震盪整理。