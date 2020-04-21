〈台股盤中〉權值龍頭走弱重挫逾300點 失守10300點及10日均線

台股今 (21) 日受國際油價、美股雙雙重挫拖累，加上盤中傳出北韓領導人金正恩接受手術後病危等消息影響，電金、傳產權值股全面走弱，台積電更跌破 300 元大關及 5 日線，指數一度重挫逾 300 點，摜破 10300 點及 10 日線，今日成交量預估放大至 2000 億元。

觀察今日權值股表現，蘋概三王同步走弱，盤中均重挫逾 3%，其中台積電在短線獲利了結賣壓下，不僅失守 300 元大關，也跌破 5 日均線，其餘大型電子股也是普遍走弱，南亞科、研華午盤下挫逾 4%，聯發科、國巨也跌 3%。

受國際油價崩跌影響，台塑四寶今日股價也全面下挫，南亞重挫 4%，在四寶中最為弱勢，台塑化、台塑、台化則跌逾 2%，其餘傳產指標股方面，豐泰、正新跌逾 3%，中鋼、遠東新、亞泥等跌 2%。

金融族群今日也成重災區，彰銀重挫半根跌停，永豐金、元大金也有約 4% 左右的跌幅，上海商銀、第一金、台新金、合庫金等跌逾 3%，國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、玉山金等跌幅也超過 2%。

在大盤走弱下，防疫概念股群再次成為資金避風港，氣立受惠口罩生產及呼吸器設備需求暢旺，今日股價直奔漲停，生華科新藥抗疫露曙光，證實可有效抑制冠狀病毒，盤中也跟進亮燈，成盤面上逆勢強漲焦點股。

法人分析，先前國際股市在各國釋出相關經濟政策救市下，展開強勁反彈，但隨著原油價格持續走弱，顯現實體經濟面依舊存在風險，反彈力道暫歇，台股在短線獲利賣壓出籠下，近期恐陷入今一波修正整理。