國巨Q1賺逾半股本 EPS 5.51元 四季以來最佳

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (4) 日公告第一季財報，稅後純益 23.5 億元，季增 163%，年減 9.2%，每股純益 5.51 元，為去年第二季以來近一年最佳，禾伸堂 (3026-TW) 第一季純益更年增逾 1 成，每股純益 1.94 元。

國巨第一季營收 100.23 億元，季增 0.1%、年減 12%；毛利率 40.3 %，季增 6.8 個百分點、年減 4.5 個百分點；營益率 25.6%，季增 8.8 個百分點、年減 0.5 個百分點；稅後純益 23.5 億元，季增 163%，年減 9.2%，每股純益 5.51 元。

展望第二季，國巨認為，營運及客戶訂單出貨狀況正常，中國廠區復工亦逐步改善，將逐步調升產能及改善成品庫存偏低狀況，滿足客戶訂單需求。

禾伸堂 (3026-TW) 也同步公告第一季稅後純益 3.06 億元，年增 12%，並較前季由虧轉盈，每股純益 1.94 元，展望第二季，禾伸堂認為，被動元件訂單能見度高，但是部分代理產品受疫情影響，需求不確定性較大。

華新科 (2492-TW) 則在日前公告第一季自結，稅前盈餘 9.46 億元，季減 34%、年減 69%，寫 11 季低點，每股稅前盈餘約 1.95 元。