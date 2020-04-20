〈每週CFTC報告〉投機者看多歐元、石油意願升溫 連4週增美元多單

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者連續第 4 週加碼美元多頭押注，對歐元也繼續保持樂觀，本週再加碼近 7000 口淨多單。此外，在 OPEC 減產協議發布前後，繼續看好油價走勢，增加多頭布局。

美元指數

截至 4 月 14 日當週，投機者交易的美元指數非商業期貨淨多單增加 333 口，至 15357 口，是連續第 4 週加碼。

(圖表取自 countingpips.com)

美元指數在前兩週來到 100 附近之後，即陷於整理，其走勢大致與疫情發展相符，當局勢好轉，風險情緒轉佳時，做為避險的美元稍見回落，反之則衝高。

投機者基本上維持在美元溫和買盤，淨多單連 4 週增加，也保持連兩週多頭部位在 1.5 萬口上方，但相較於 2019 年平均每週淨多單 2.9 萬口，2020 年以來，美元淨多單平均僅為 1.6 萬口。

其他貨幣

本週其他貨幣的押注變化中，以歐元變化最大，投機者再添 6993 口淨多單，繼續增加看漲的押注。

(圖表取自 countingpips.com)

歐元投機者的多頭部位連續第 7 週上升，已經由 2 月 25 日的淨空單 11.4 萬口，轉為本週淨多單 8.6 萬口，超過 20 萬口的持倉改變。儘管如此，歐元兌美元匯率仍未積極回應，維持於 1.09 之下。

日圓、加元及紐西蘭幣，本週部位均略有改善，但多單加碼幅度不大，最被賣出的是墨西哥披索，多頭部位減 2423 口。

原油

大型能源投機商本週再次提高了在 WTI 原油期貨市場上的看漲部位，淨多單上升 2.5 萬口，至 51.0 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

全球最大石油生產國上週達成歷史性協議，OPEC + 將削減每日 970 萬桶原油產出，略低於最初計畫的每日 1000 萬桶減產規模，在上週初期推升油價。但隨後市場情緒轉向需求面，對供應不足的憂慮未減，造成油價持續下挫。

不過在過去兩週投機商合計加碼近 7.5 萬口合約，使目前多頭部位升至 12 週以來最高。

黃金

本週投機者重新加碼黃金，淨多單增加 3559 口，至 25.2 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者先前大幅提高黃金多頭部位後，近期操作偏於保守，過去 7 週中共有 6 週減碼。本週雖然回到 25 萬口以上的多頭部位，但相較於 2 月 25 日的 35.3 萬口，仍減持了逾 10 萬口。

10 年期美債

本週大型投機者略為增加美債空頭部位，淨空單增加 9774 口，至 7.0 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者在 2-3 月大幅減碼空頭之後，已由 2 月 11 日當週的淨空單 39 萬口，至目前僅餘 5 分之 1 不到。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單增加 2873 萬口，至 3.3 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者連續第 2 週增加看空押注，不過與 2 月 18 日的淨空單 13.0 萬口相比，仍然少了 10 萬口左右。自 2019 年 1 月以來，投機者始終維持看空 VIX。