李顯龍：即便疫情結束 經濟也將面臨重大結構性變化

新加坡總理李顯龍週四 (30 日) 表示，只有在新冠肺炎 (COVID-19) 的新增病例出現下降後，才能放鬆對疫情的防控措施和逐步重啟經濟，但李顯龍也警告，疫情過後，經濟可能再也回不到過去的模樣。

李顯龍表示，即便疫情結束，經濟也可能面臨重大結構性變化，一些行業受到的破壞將是永久性的，公司將不得不改變商業模式以求生存，一些工作將會消失。他表示，許多就業者將不得不接受減薪，以使公司存活下去。

李顯龍認為，當新加坡可以重新開放時，將採取循序漸進的步驟，率先開放關鍵行業及與全球供應鏈相關的行業。娛樂場所和大型體育賽事等容易造成人群聚集的地方將不得不暫緩。

李顯龍在紀念 5 月 1 日國際勞動節的年度演講中表示，復甦之路將是漫長而艱難的，不應該幻想在封鎖結束或感染人數下降時一切都會很好。

儘管居住在宿舍的外籍勞工每天仍出現數百例新增病例，但本地公民新增數量下降。截至周四正午時分，當局確認新增 528 例病例，總數超過 16,000 例。新增病例中只有六例是新加坡公民和永久居民。

李顯龍表示，新加坡取得了顯著進展，但還有更多工作要做。

李顯龍表示，疫情之後的經濟形態將與以往不同。貨物和人員流動的自由度將下降，各國將努力減少對食品和藥品口罩等必要物資的進口。這將對全球貿易和投資以及依賴貿易的新加坡產生重大影響。

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