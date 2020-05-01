〈能源盤後〉WTI再大漲25% 本月虧損收斂至8%

週四 (29 日) 交易，原油期貨價格收高 25%，弭平本月虧損，係因交易者看到了全球原油供應量、需求量和儲存能力的前景。

在主要石油公司宣布自願減產後，且跡象顯示原油儲存空間不似大眾擔心那樣快速耗盡後，交易時間市場找到支撐。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「由於投資者持續看到一系列減產消息，支撐原油上漲。」

他舉例，挪威宣布了 18 年來的首次減產，根據新聞報導，挪威 6 月將減產 25 萬桶 / 日，今年下半年減產 13.4 萬桶 / 日。

荷蘭皇家殼牌公司 (Royal Dutch Shell PLC) (RDS-US) 週四表示，由於石油和天然氣需求和價格暴跌，將削減第一季股息，為 80 年來頭一次。ConocoPhillips (COP-US) 公布第一季虧損，並宣布 6 月自願減產 42 萬桶 / 日。

「大型石油公司開始有標誌性時刻，預示全球更深度的減產即將來臨。」Moya 說。

「油價看起來非常有建設性，因為在接下來的一兩個月中，供應量將滿足需求量，現在供應過剩的擔憂慢慢緩解了，現在除非石油市場突然發生混亂，否則元油價價格可能持續穩定。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.78 美元或 25.1%，收每桶 18.84 美元，前一日也大漲 22%。

但根據道瓊市場數據，本月迄今，WTI 最前月原油期貨價格仍虧損 8%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 273 美元或近 12.1%，收每桶 25.27 美元，本月迄今漲幅 11.1%，今日收盤後到期。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.25 美元或近 9.3%，收每桶 26.48 美元。

EIA 周四報告提供了更清晰的石油前景，並形容 COVID-19 大流行是「70 多年來對全球能源系統最大的衝擊，幾乎所有主要燃料的需求都急劇下跌，尤其是煤礦、石油和天然氣。

然而，EIA 週三報告緩解了對儲油空間的擔心，4 月 24 日止的一週，美國原油庫存上升程度較預期低，也顯示汽油庫存和國內原油總產量下降。

瑞穗證券美國能源部主管 Robert Yawger 表示，「美國增加的庫存比預期少，且庫欣交割中心的儲存量也比預期少，這使計算時間縮短了幾週。」

他估計，還有更多石油儲存能力，但可能撐不過一個月就會滿了。庫欣庫存量是 1260 萬桶，最大儲存能力是 7600 萬桶。

「美國儲存量 14 週後將抵達最大儲存容量，而庫欣儲存容量約再 3-4 週將達最大值。」

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格下跌 4%，收每加侖 69.78 美分，本月漲幅 21.7%。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 5.4%，收每加侖 73.19 美元，本月跌幅 27.7%。

上述 5 月契約於今日收盤後到期。

6 月交割的天然氣期貨價格上升 4.3%，收每百萬 Btu 1.949 美元，本月上漲 18.8%。

美國 EIA 週四公布，4 月 24 日止的一週國內天然氣供應量增加 700 億立方英呎，大致符合分析師預期。根據 S&P Global Platts，分析師平均預期當週天然氣庫存增加 690 億立方英呎。