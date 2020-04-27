油價震盪拖累全球股市 台股本周聚焦3重點

儘管美歐通過刺激政策措施，但原油期貨價格史上首度收於負值，加上世衛組織意外公布藥物臨床試驗結果欠佳消息，壓抑市場樂觀情降溫，拖累全球股市震盪收黑，法人分析，國際股價連帶台股皆出現震盪下跌，本周需要關注油價走勢、蘋果財報，以及新冠肺炎病例數是否下降，各國得以如期解封。

上周國際局勢喜憂參半，美國西德州原油期貨出現史詩級崩盤，國際股價連帶台股皆出現震盪下跌。惟上周五 (4/24) 川普簽署近五千億美元紓困計畫，以及國際油價大幅反彈，重振投資人信心，美股四大指數皆已漲幅做收。今 (4/27) 日台股受到激勵，甫開盤便上漲超過 125 點。根據彭博統計外資資金流向至 4/25，新興亞股全數失血，南韓連續 11 周遭外資賣超，上周淨流出 13.4 億美元，流出幅度居冠；台股由連續兩周吸金轉為流出，失血 12.4 億美元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，國際市場充斥多空雜音，台股上周走勢震盪，雖較其他亞股強勢，但終場仍小幅下跌，周線收黑。針對近期盤勢，近來台股呈現測試底部的格局，之前漲勢略為放緩，然因市場流動性及恐慌情緒已明顯改善，應較不會再跌至 3 月的波段低點。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏則進一步指出，台股本周需留意三大重點，第一為油價走勢，儘管油價暫時回穩，但產油國是否出現實際減產，是影響油價後市關鍵。

其二，蘋果財報將於 30 日盤後揭曉。市場雖已預期第一季財報數字不會太好，多家外資研究機構亦發出示警，由於先進市場仍多處於封城狀態，第二季全球對於非必須消費品的的需求仍待觀察。

第三，各國原先預期五月有望陸續解除封城，因此，本周病例數是否下降，將成關鍵。以整體歐洲區來說，疫情在 4/18 以前，每日新增案例皆在兩萬例以上，之後大約維持在 1 萬 5 千例左右。義大利由於每日新增病例已控制在五千名以下，預計將於 5/4 分段解封，成為歐洲首個解封國家。假若義大利於解封後，並未爆發第二波疫情，對於全球來說，將是一個重大的抗疫里程碑，料將為股市帶來一波曙光。

展望後市，廖哲宏表示，雖台股從上月的波段低點中走出，但目前投資氣氛仍偏向保守，未完全轉向樂觀。建議可持續觀察疫情發展，並關注符合中長線趨勢的產業及族群，在出現拉回機會時逢低布局，持續參與。

周俊宏則認為，未來一周台股仍將維持震盪走勢，投資人選股鎖定長線穩定需求，並留意疫情延伸的對科技產品的需求，例如居家辦公對主機板、面板廠的需求提升。目前選股相對看好如水泥、5G 基地台 (光通訊、CCL、散熱) 等，以及未來展望佳的伺服器，投資人不妨多加留意。另外，受疫情影響，未來消費者對於搭乘大眾交通工具的意願可能降低，增加購買自有汽車意願，有助未來車市回溫。