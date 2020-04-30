疫情衝擊+盧布貶值 俄羅斯4月製造業PMI暴跌至31.3

IHS Markit 於週四 (30 日) 公佈俄羅斯 4 月份製造業 PMI 指數，報 31.3，較 3 月份的 47.5 大幅衰退，並低於市場預估值 40.5，且創下自 1997 年該指數開始統計以來的最低值。

俄羅斯 Markit 製造業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

由最新的製造業數據，可看出新冠肺炎 (COVID-19) 疫情已對俄羅斯經濟造成重創，另外，由於俄羅斯為石油出口國，因此，近日來油價的重挫對該國經濟而言，更是雪上加霜。

IHS Markit 經濟學家 Sian Jones 表示，由於國內外需求皆嚴重萎縮，導致生產及新訂單指數，皆創下前所未有的跌幅。此外，由於盧布的貶值、再加上供應鏈短缺，造成生產成本的攀升，並導致製造業廠商面臨沉重的壓力。

自今年以來，盧布兌美元的匯價已下跌了 15%，由於俄羅斯工廠須仰賴自國外進口原物料，因此，匯率的貶值導致製造業陷入泥沼。IHS Markit 預估，俄羅斯的工業生產恐將於今年衰退 3.8%。

俄羅斯的肺炎確診病例於近日來快速攀升，目前已突破 10 萬例，且於週四 (30 日) 所公佈的新增病例高達 7099 例，創下最高的單日新增病例紀錄。為了避免疫情持續擴大，俄羅斯總統普丁宣佈，將延長封鎖措施的實施期限至 5 月 11 日。

國際貨幣基金組織 (IMF) 預估，俄羅斯於 2020 年經濟將衰退 5.5%，衰退幅度高於全球經濟的兩倍，此外，儘管明年開始經濟將有望回溫，但復甦的速度也將較其他國家來得緩慢。

於週四 (30 日) 台北時間晚上 7 時許，美元兌盧布匯價上漲 0.33%，報 73.2567。

美元兌盧布匯價 15 分鐘 k 線圖

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