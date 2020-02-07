俄羅斯通膨增長放緩 央行宣佈降息一碼

俄羅斯央行於週五 (7 日) 宣佈降息一碼至 6%，符合市場預期。俄羅斯於去年已連續降息五次，而由於週四 (6 日) 所公佈之 1 月份通膨增長率不如預期，央行於本次的利率決議中，宣佈再次降息一碼。

俄羅斯基準利率 (圖：Trading Economics)

根據俄羅斯聯邦統計局於週四 (6 日) 公佈數據顯示，俄羅斯於 1 月份的通膨增長率降至 2.4%，低於去年 12 月份的 3%，另外，核心通膨增長率則降至 2.7%，亦低於前值 3.1%，顯示俄羅斯的消費者物價指數呈現下滑趨勢。

根據央行的預估，俄羅斯於 2020 年的通膨增長率，將落在 3.5% 至 4% 區間，而之後則將維持在 4% 左右。

但是，倫敦 Emerginomics 的經濟學家 Tatiana Orlova 卻預估，俄羅斯於 2 月份的通膨增長率，有可能進一步放緩至 2% 以下，因此，為了避免通膨成長大幅低於央行的預估值，央行的降息措施為當務之急。

俄羅斯持續採取貨幣寬鬆政策，目的便是希望能夠藉由降低借款成本，刺激企業貸款及房屋貸款的規模擴大，並提振經濟成長。

另外，俄羅斯於 2019 年的 GDP 增長率達 1.3%，符合央行預估值 0.8% 至 1.3% 的上限，其中消費者支出為帶動經濟成長的主要動能，而出口則是呈現下滑的趨勢。

除此之外，受惠於資本支出預算的增加，俄羅斯於去年第四季的投資活動亦呈增長趨勢。零售貿易及工業生產的景氣亦持續改善。但是，受到全球經濟成長放緩、以及消費需求不振的影響，導致俄羅斯的出口訂單量受到衝擊。

俄羅斯央行維持 2020 年至 2022 年的經濟成長預測不變，預估 2020 年 GDP 增長率將達 1.5% 至 2%，而 2022 年則預估將達 2% 至 3%。