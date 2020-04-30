1968 APP熱點人潮示警挨批失真 交部、中華電緊急修正參考值

為緩解五一連假人潮群聚，交通部推出 1968 APP 熱點人潮警示燈號，但引發地方首長質疑失真，交通部次長祈文中今 (30) 日表示，昨天緊急與中華電信 (2412-TW) 研議，將景點最高承載量納入考量，調整參考值，行政院團隊也正在盤點更多熱點。

交通部升級「高速公路 1968」APP，方便遊客可以掌握即時的車流與人潮狀況的資訊，燈號分為綠色、黃色與紅色，綠色代表正常、人潮就少；黃色代表略多、代表人潮稍多；紅色代表擁擠，民眾應全程戴口罩。

外界好奇這些 APP 熱點是如何產生？祈文中說明，這是由中華電信的大數據處及行政院相關部會，依據過去 3 個月熱門景點人潮狀況挑選出來，燈號顯示由中華電信依據即時的電信資訊跟各熱點的參考值做比較，並運用演算法推算，數據每 10 分鐘更新一次。

不過，APP 示警燈號之前未考慮到各景點的最高承載人數，因而產生部分景點沒有人或未營業，卻顯示黃燈或紅燈，例如烏山頭水庫、新竹動物園等，遭到地方首長質疑不能反映實際的人潮密集流量。

對此，祈文中表示，交通部、中華電信與行政院資安處團隊共同研議後，昨天已調整參考值設定，若有熱點人潮數與承載數差異太多，交通部會持續檢討，必要時予以剔除，或變更燈號調整，目前來看，示警燈號會與實際狀況更加接近。

對於交通部長林佳龍表示會再新增 100 個 APP 熱點，祈文中說，目前已經有 195 個熱區、216 個熱點，但仍有地方政府認為人潮多的景點卻沒有納入，行政院團隊持續在盤點，未來不排除會再增加熱點，將滾動式檢討。