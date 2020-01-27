串流媒體大戰正酣 米高梅將成今年最主要併購目標

全球媒體業如今存在著巨大且潛在的無法逆轉的不平等現象。如果想找到一種能抗衡的力量，別想它會在 2020 年發生。

在過去一年中，發生兩個重大變化。首先是從有線電視轉到串流媒體服務，後者的構建和營運成本很高，並且需要優質的內容才能脫穎而出。

第二個是大型合併。迪士尼 (DIS-US) 收購福斯，康卡斯特 (CMCSA-US) 收購天空電視台，AT&T (T-US) 收購時代華納，以及 Viacom 與哥倫比亞廣播公司 (CBS) 合併。這讓企業估值低於 500 億美元的媒體公司在同業中處於嚴重劣勢。

這些企業包括市值 52 億美元的 AMC Networks (AMCX-US)、市值 400 億美元的 Discovery (DISCA-US)、市值 60 億美元的 Lions Gate (LGF.A-US)、米高梅 (MGM-US)、索尼旗下的 Sony Pictures。甚至合併後市值達 250 億美元的 ViacomCBS (VIAC-US) 也都處於相對弱勢的地位。

另一方面，大型科技企業如市值 1600 億美元的 Netflix (NFLX-US)、9650 億美元的亞馬遜 (AMZN-US)、3200 億美元的 Comcast、4870 億美元的 AT&T、3150 億美元的迪士尼和 1.4 兆美元的蘋果 (AAPL-US)、都投入串流媒體戰爭。如果說 Comcast、Charter/Time Warner Cable、Dish 和 DirecTV 是過去 10 年媒體發行領域的 4 大巨頭，那麼亞馬遜、蘋果、AT&T、Comcast、迪士尼和 Netflix 就是串流媒體時代的 6 大巨頭。

今年對米高梅而言似乎是最合邏輯的併購候選人。它的擁有者包括 Anchorage Capital、Highland Capital 和 Solus Alternative Asset Management 等對沖基金，它們在 2010 年收購了這家瀕臨破產的公司。在將近 10 年後，米高梅的內容資產價值可能超過 100 億美元。而且與 AMC 或 ViacomCBS 之類的家族媒體公司不同，該公司的所有者對出售資產持開放態度。

兩名知情人士透露，米高梅已與包括蘋果和 Netflix 在內的多家公司進行初步談判，以評估它們對收購的興趣。米高梅擁有 007 龐德 (James Bond) 系列電影產權，其電影工作室也製作了幾部當紅的節目。

截至去年 9 月 30 日的前 9 個月，米高梅的營收超過 10 億美元，主要包括約 6 億美元的電視和電影授權收入以及 3 億美元的 Epix 訂閱收入。未計利息、稅項、折舊和攤銷的調整後收益 (EBIDTA) 為 1.23 億美元。