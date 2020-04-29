〈光寶科法說〉Q1純益季減35% 每股賺0.68元 近2年同期高

光寶科 (2301-TW) 今 (29) 日公布首季財報，雖受工作天數減少與肺炎疫情影響，但產能有效調配、加上中國廠區有序復工等因素，單季稅後純益 15.72 億元，季減 35%，較去年同期成長 3.6%，每股純益 0.68 元，為近 2 年同期新高。

光寶科第 1 季營收 325.76 億元，季減 26%，年減 21%，毛利率 14.5%，季減 1.7 個百分點，年減 1.4 個百分點，營益率 2.3%，季減 3.5 個百分點，年減 0.5 個百分點；稅後純益 15.72 億元，季減 35%，年增 3.6%，每股純益 0.68 元。

光寶科第 1 季光電部門營收占比達 19%，應用在民生醫療、消毒、水與空氣淨化的 UV LED，及物聯網 (IoT) 相關產品需求成長，帶動部門營業淨利創 6 季來新高；資訊產品部門占比 65%，包括雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、筆記型電腦電源產品及伺服器機殼及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品出貨需求穩定。

光寶科指出，第 1 季雖受工作天數減少與新冠肺炎疫情影響，使營收減少，但在營運與產能調配得宜，加上中國生產據點有序復工，及 LED 元件、戶外照明與物聯網 (IoT) 相關應用市場穩健成長，帶動毛利率創 7 年同期新高，不過，由於認列子公司閎暉組織重整損失，分別影響毛利率與營益率 0.2 及 0.4 個百分點。