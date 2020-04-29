〈財委會質詢〉公股銀辦理紓困淪為KPI競賽？ 財長：鼓勵為主不會懲罰

公股銀行承做紓困貸款卻遭立委爆料，指稱銀行高層針對分行訂定 KPI 並要求名次不可落後，財政部長蘇建榮今 (29) 日表示，財政部原則上是鼓勵銀行盡量協助業者紓困，並未特別要求指示。

立法院財委會今天舉行聯席會議，審查紓困振興特別預算追加案，時代力量立委邱顯智質詢時說，接獲民眾陳情稱公股銀行高層針對紓困訂定 KPI，要求行員衝業績，質疑這種績效導向的做法恐造成不需要紓困拿到紓困貸款，但有需要的企業卻無法獲得銀行貸款援助。

邱顯智並亮出銀行內部公文與 LINE 對話截圖佐證，他說，光是兆豐銀行就交辦分行每天要有 15 件成案，高層並下令說紓困績效不用擠進公股銀前三名，但不能是倒數後兩名，而其他公股銀也有類似情況。

邱顯智進一步指出，金管會所公布的「獎勵銀行辦理紓困貸款方案」就分為金額、件數與效率分組考核，公股銀如果考核績效好優等，財政部辦理負責人與經理人績效評鑑也可加分，如此一來就會出現分行以拚業績為主，偏離原本紓困美意。

蘇建榮答詢時說，政府是以鼓勵的態度呼籲公股銀行協助辦理紓困，解決企業流動性緊縮的問題，公股銀願意配合就會給予獎勵，並強調財政部沒有針對紓困績效做出相關要求，但也承諾會進一步了解執行細節，並承擔相關責任。

國庫署署長蕭家旗則補充，金管會是鼓勵公股銀積極承做紓困貸款，並就承作、核貸件數與金額作為考評依據，但絕無任何懲罰行為。