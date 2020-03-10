受延後復工影響 光寶科2月營收跌破百億元 寫6年來新低

鉅亨網記者林薏茹 台北 2020年3月10號16點35分

光寶科 (2301-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收 86.7 億元，受肺炎疫情影響，導致農曆春節延後復工，使營收月減 23%，年減 20%，跌破百億元大關，並寫近 73 個月新低；前 2 個月累計營收 199.84 億元，年減 24.53%。光寶科表示，隨著返工率拉升及中國外廠區支援生產，3 月營運將優於 2 月。

光寶科指出，2 月各部門營收占比，分別為資訊產品 62%、光電產品 21%，及儲存裝置產品 11%，預期在中國各廠區返工率陸續提升，及中國以外廠區全力支援調度生產下，3 月整體出貨與營運將優於 2 月。

光寶集團總執行長陳廣中表示，陳廣中表示，原先預期下半年營運將優於上半年，但受武漢肺炎疫情影響，中國廠區延後開工，且返工率不佳，造成拉貨緩慢，上半年營運較去年同期保守。

陳廣中指出，第 1 季本就是傳統淡季，目前看來營收將較原先預期差 1 至 2 成，淡季更淡，與去年同期相比，第 1 季營收估年減 2 至 3 成，但仍得觀望中國地區復工後疫情可否順利控制。

目前光寶科中國主要生產基地復工率約 5 至 6 成，返工率將持續拉升，預計 3 月底將達到 9 成，產能逐漸恢復，估第 2 季中國主要廠區營運就能趨近正常。