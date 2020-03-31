受肺炎疫情影響 光寶科固態儲存事業轉讓案延後交割

光寶科 (2301-TW) 董事會去年 8 月 30 日通過，將固態儲存事業部門業務，轉讓給鎧俠控股株式會社 (Kioxia Holdings Corporation)，不過，公司今 (31) 日公告，受肺炎疫情影響，相關整合籌備工作未能如期完成，經買賣雙方協商後，決定將交割基準日由原定的今年 4 月 1 日往後順延，對公司營運無不利影響。

光寶科表示，交割日確定後將再另行公告，處分損益將待交易完成扣除相關成本及稅費，依會計原則入帳後揭露。

光寶科董事會去年 8 月 30 日通過，將固態儲存事業部門業務，轉讓給鎧俠控股株式會社，所出售的業務為態儲存事業部營業與資產，包括存貨、機器設備、規模約 1000 人的員工團隊、技術及智慧財產權、客戶供應商關係，交易對價暫定為現金 1.65 億美元。

光寶科股東臨時會並於去年 10 月 25 日通過該事業讓與案，光寶集團董事長宋恭源表示，本次營業分割讓與案將落實集團專業分工，以期事業部在獨立運作下多元化經營、提昇整體營運績效及市場競爭力。近年來集團積極朝雲端運算、LED 照明、汽車電子、智能製造與 IoT 等領域轉型，並持續專注核心技術和競爭力，優化獲利能力與產品組合。

光寶儲存事業成立於 1995 年，該事業部於 2008 年設立個人電腦固態儲存事業部，並於 2014 年設置企業和雲端計算資料中心固態儲存事業部，知名客戶遍及美洲、歐洲和亞洲，部門單季營收約 40 至 50 億元，年營收約 160 至 200 億元，2018 年營運仍虧損。