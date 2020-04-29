惠譽下調義大利主權評級至BBB- 只比垃圾級高一級

惠譽週二 (28 日) 將義大利的主權信用評級由「BBB」下調至「BBB-」，距垃圾級別僅一步之遙，認為新冠肺炎 (COVID-19) 危機導致其債務水準飆升，增加人們對債務可持續性懷疑。

惠譽原本要到 7 月份才重新評估義大利的評級，此次卻提前降級，再次打擊這個歐洲國家。義大利目前因新冠肺炎死亡人數位居全球第二，僅次於美國，經濟也因抗疫行動，而陷入深度衰退。

惠譽指出，義大利的債務占 GDP 的比重，今年將上升約 20 個百分點，至 156%，這是支出激增以及經濟萎縮預計 8% 的雙重結果，而降級是反映出疫情對義大利經濟的重大打擊。

義大利的債務占比居歐元區第二高，僅次於希臘。惠譽認為，債務占 GDP 的比率在中期將會穩定在非常高的水準，這突出了債務的可持續性風險。

惠譽還將義大利的評級展望從負面上調至穩定，稱預計歐洲央行的淨資產購買計畫，將有助於義大利的財政反應。

惠譽指出，義大利政府提供了其他資訊，這使得最終的評級決定與最初的評級委員會結果有所不同。

義大利財政部長 Roberto Gualtieri 表示，義大利的經濟和公共財政的基礎很紮實，惠譽的決定並未考慮到歐盟、其成員國或機構的決定，歐洲央行的戰略定位也沒有得到足夠重視。