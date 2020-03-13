義大利、西班牙祭賣空禁令穩市 歐股早盤由黑翻紅

在即將進入 2008 年金融危機以來最慘烈的一週後，為穩定金融市場，義大利、西班牙雙雙祭出賣空禁令，週五 (13 日) 歐股早盤出現反彈，主要股指全數由黑翻紅。

截至台北時間週五晚間 18 時許，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 3.16%，德國 DAX 指數上漲 3.13%，法國 CAC 指數上漲 3.59%，義大利 MIB 指數上漲 6.50%，英國 FTSE 指數上漲 4.09%。

泛歐 Stoxx 600 指數日線走勢 (圖：Investing.com)

繼美國川普前日針對歐洲祭出禁航令，歐洲央行 (ECB) 週四 (12 日) 公布疫情因應措施，但未如預期降息，兩大利空消息重擊下， 歐股出現大幅拋售，泛歐 Stoxx 600 指數盤中一度重挫逾 10%，創下史上最劇烈單日跌幅。

儘管未降息，為紓解疫情嚴峻下的市場流動性，歐洲央行昨宣布擴大量化寬鬆 (QE)，在每月 200 億歐元的基礎上再增加 1200 億歐元購債規模，並為受疫情衝擊之企業提供低利貸款。

經歷慘烈的交易日後，義大利、西班牙兩國監管機構週五 (13 日) 宣布禁止賣空部分股票，英國金融行為管理局 (FCA) 隨後亦宣布當天禁止賣空義大利和西班牙股票，不過尚未回應是否考慮禁止賣空英國股票。

頒布賣空禁令預計將影響 69 檔西班牙股票，其中包含週四 (12 日) 跌幅逾 10% 的所有流動性股票，以及跌幅逾 20% 的所有非流動性股票，在義大利，該禁令則將影響 85 檔股票。

至於德國、瑞士以及荷蘭等其他歐洲國家監管機構表示仍在監測市場情況，目前尚未頒布禁令。

為增加市場流動性，挪威央行週五 (13 日) 降息兩碼，並稱央行將在必要時向銀行提供 3 個月期的臨時貸款。

貝倫貝格銀行 (Berenberg) 首席經濟學家 Holger Schmieding 表示，不利的市場反應不僅反映市場對歐洲央行的政策決定，還可能反映出人們越來越了解在面對醫療緊急狀況時，貨幣和財政政策無法成為真正的阻斷器。