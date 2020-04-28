各縣市應戰五一連假人潮分流 新北：若疫情穩定將鬆綁管制

台灣近日新冠肺炎 (COVID-19) 疫情相對穩定，連續 2 天零確診、15 天未出現本土病例，隨著五一連假即將到來，新北市長侯友宜今 (28) 日主持應變會議表示，各景區、商圈將啟動三階段管制，若連假過後疫情持續穩定，將鬆綁新北公有場域管制措施。

五一連假將至，各縣市政府防疫動起來，侯友宜指出，儘管國內防疫守得很好，仍不能掉以輕心，針對新北市各大風景區、山區及商圈等人潮易聚集處，將啟動三階段管制，降低群聚感染風險，另外，大賣場、百貨公司等也會一併納入監測範圍。

侯友宜也責成各局處，在五一連假後，研擬鬆綁公有場域管制作為，在民眾維持良好衛生習慣的前提下，可保有最大程度的活動空間，穩健調整防疫步伐。

五一連假人潮分流，成了交通部首要之務，不僅推出加強版的「1968」APP，可依三種燈號提示 234 個熱點人潮示警，北市府也結合警局及陽管處影像，推出 18 個熱門景點即時影像，讓民眾可以當作出遊的參考指標。

至於台中市府方面，市長盧秀燕今天宣布，熱門公共場域均有人流管制，一旦景點人潮滿到不能再進，形成人擠人、無法疏散時，已授權各局處首長，必要時得關閉景點以利防疫。

高雄市政府則成立跨局處「快速反應小組」，依據清明連假經驗預測人潮熱點，備妥人流管制策略，若有獨立入口或售票口，在園區範圍內組成任務小組，以維持社交距離，但如果無法保持適當社交距離，將會停止售票及禁止入場。