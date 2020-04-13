顧立雄示警 金控3月獲利大衰仍未完全反映疫情 第二季才是關鍵

15 家金控 3 月獲利單月合計只賺 140 億元，較 2 月大減近 6 成，但金管會主委顧立雄今 (13) 日示警表示，從 3 月來看，金控獲利有好有壞，還沒完全反映疫情影響，關鍵要看第二季狀況。

肺炎疫情重創國內金控業獲利，15 家金控合計單月獲利較前月腰斬、月減 57%。共 14 家金控 3 月單月獲利較前月衰退，其中兆豐金 (2886-TW)、台新金 (2887-TW)、開發金 (2883-TW)、華南金 (2880-TW) 等四家甚至虧損，都是因為投資部位有評價損失所致，只有富邦金 (2881-TW) 大賺 81 億元、較 2 月逆勢大幅成長。

顧立雄表示，金控 3 月獲利看起來有好有壞，但還沒完全反映疫情影響，主因是金控獲利有遞延效果，也就是 4、5 月才會反映，接下來關鍵要看第二季的影響。

此外，媒體也持續關切禁空令解除時間表，顧立雄表示，台股雖然相對沒有美股震盪這麼激烈，但短期受疫情影響仍不可避免，未來還是要看歐美疫情變化，特別是美國，若美國疫情和緩，股市會回到應有的基本面表現，此時才會考慮解除台股有條件的平盤下禁空令，若疫情嚴峻，投資人信心無法依照市場基本面做理性投資，所以還是要看疫情控制情況。