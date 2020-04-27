生華科新藥再獲美研究單位青睞 盼後續臨床有佳音

生華科 (6492-TW) 今 (27) 日宣布，旗下新藥 Silmitasertib(CX-4945)在美國猶他州立大學抗病毒研究所 (IRA-USU) 進行抗新冠病毒(SARS-CoV-2) 潛力藥物篩選實驗，研究結果顯示可控制病毒，盼未來動物、人體臨床試驗有進一步結果。

據 IRA-USU 研究結果指出，Silmitasertib 為高度專一性 CK2 蛋白激酶抑制劑，可強化宿主細胞抗病毒環境，除可控制病毒外，也不會造成細胞病變。

總經理宋台生表示，Silmitasertib 首次在新冠病毒 (SARS-CoV-2) 展現高效性，IRA-USU 團隊更開發出特殊基因轉殖改造的倉鼠動物模型，可進行藥物測試，期待該藥物後續在動物和人體的臨床試驗有更進一步結果。

生華科旗下新藥 Silmitasertib 自 3 月下旬就被美國加州大學舊金山分校的定量生物學研究所點名，具有抗新冠病毒潛力，4 月初生華科和美國國衛院簽署協議，開展 Silmitasertib 一系列試驗；上週 Silmitasertib 在台灣被驗證有抑制冠狀病毒 Covid-OC43 病毒株具有效性，如今再由美國 IRA-USU 團隊證實，該藥物具抗新冠病毒潛力。

展望後市，生華科指出，Silmitasertib 已在美國、韓國及台灣進行膽管癌二期臨床試驗，陸續收案近 200 位病人，目前藥物有安全性，此外，Silmitasertib 去年獲美國國衛院抗癌計畫 CTEP 取得經費 300 萬美元，執行小兒腦瘤臨床試驗，也將規劃透過台灣國衛院的冠狀病毒篩檢平台，進行蛋白激酶 CK2 抑制劑的抗病毒活性測試，擴大藥物的抗病毒感性。