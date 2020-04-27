穩懋Q2恐面臨庫存風險 外資降評等、目標價

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 本周三 (29 日) 將召開法說，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，短期能見度低，預期市場關注第 2 季展望、擴產計畫，日系外資出具最新報告指出，穩懋第 2 季面臨庫存修正與華為禁令加劇影響，下修評等至賣出，目標價從 370 元下調至 200 元。

日系外資指出，受全球疫情影響，今年 5G 智慧型手機、功率放大器 (PA) 訂單恐遞延，加上去年下半年華為積極拉貨，提高產品庫存，讓穩懋第 2 季恐面臨庫存修正壓力，而美國若對華為禁令升級，也不利供應鏈下半年表現，而穩懋約有 20% 營收來自華為。

除華為因素之外，日系外資也指出，穩懋大客戶 Avago 未能搶下蘋果 5G iPhone 功率放大器訂單，也影響穩懋下半年營運，因此調降評等從買進降至賣出，目標價更從 370 元大幅下修到 200 元。

市場周四將關注穩懋第 2 季營運展望，包含 5G、Wi-Fi 6、基礎設備等相關成長動能是否延續，穩懋更在去年啟動擴產，預計第 2 季底開出，將月產能從 3.6 萬片提高到 4.1 萬片，相關計畫是否調整也備受矚目。

穩懋第 1 季合併營收達 60.6 億元，季減 12.21%、年增 67.88%，符合公司原先預期。