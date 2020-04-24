全台1.8萬人實施無薪假 五一勞動節估破2萬人大關

勞動部今 (24) 日公布國內減班休息 (無薪假) 最新統計，截至 24 日止，共有 804 家 18265 人實施，短短一周就增加 216 家、3444 人，續創 10 年多新高，下週勞動部公布日適逢五一勞動節，預期將突破 2 萬人大關。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續衝擊我國經濟，儘管政府正加速核撥相關補助，要協助企業及勞工度過難關，但外界仍相當關注無薪假人數是否暴增，勞動部今天因各縣市忙於防疫彙整不及，延後至晚間公布詳細的統計數據。

根據統計，本週全台共有 804 家事業單位通報實施無薪假，人數為 18265 人，續創 2009 年 11 月以來的新高，其中，以住宿及餐飲業、批發零售業兩大行業為重災區。

餐飲、旅宿業實施無薪假人數最多，高達 166 家、4559 人，不過並未較上週明顯增加；其次為批發及零售業，大幅增加 6 成至 3386 人；金屬機電工業則來到 3329 人，增加 473 人；民生工業及支援服務業實施人數也持續攀升。

台灣在 2008、2009 年金融海嘯時期，製造業受創，無薪假人數衝上近 24 萬人，直到 2009 年 11 月逐步下滑至 1.9 萬餘人實施，反觀這次疫情，科學園區普遍因受惠轉單效應，無薪假人數並未再明顯增加。