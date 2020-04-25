匯豐：日本資金流出規模下降 日圓避險資產地位不搖

儘管自去年以來，部份分析師開始質疑日圓作為避險資產的地位，但匯豐銀行策略師卻表示，由於近期以來，日本對於海外直接投資的需求逐漸縮減，預期將有望支撐日圓的匯價，因此，策略師認為，在市場不確定性攀升時，日圓仍是避險資產的最佳首選。

在去年，由於日本對於海外併購的需求上升，造成資金的流出，因此，小摩分析師於去年表示，日圓避險資產的地位恐將不保，另外，在今年 3 月份，由於日圓對美元匯價大幅下跌，更進一步加深了市場的疑慮。

但匯豐策略師卻於表示，由於日本對於海外併購的需求正在減少，且海外投資的獲利亦呈現成長的態勢，因此，預期日本的經常帳剩餘將可獲得保障，並支撐日圓的匯率走勢。

策略師亦指出，3 月份時日圓匯價的下滑並不是常態，當時由於美元流動性緊縮的問題，導致美元以外的其他資產，包括：黃金及公債等，皆面臨沉重的賣壓。但是，受惠於美國聯準會的刺激政策，疏緩了全球美元短缺的問題。

自今年以來，日圓是在世界主要貨幣之中，唯一兌美元上漲的貨幣。

日圓為今年以來唯一兌美元升值的主要貨幣 (圖：Bloomberg)

在過去幾年，日本企業為了分散風險，大幅增加了海外投資的比重，根據匯豐銀行數據顯示，海外投資總規模於 2014 年大幅增長了 75%，達 150 兆日圓 (約 1.4 兆美元)。

但策略師表示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致全球經濟放緩，預期海外投資的規模將會減少，目前外資投入的規模，已經大於日本投資者對於海外債券、股票的投資規模，因此，將可為日圓的匯價提供支撐。

於週六 (25 日) 台北時間凌晨 1 時許，美元兌日圓匯價下跌 0.11%，報 107.47。

美元兌日圓匯價 15 分鐘 k 線圖

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