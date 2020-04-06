晶技3月營收8.22億元年增4成 Q1增逾3成亮眼

頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 2020 年第 1 季接單逐月走高，3 月營收跨越 8 億元達 8.22 億元，優於原預期的 7 億元水準，較去年同月大增 40.84%，依目前訂單來看，第 2 季單月營收都可站穩 8 億元水準，可望較第 1 季營收再成長逾 11%。

晶技今 (6) 日公布 2020 年 3 月營收為 8.22 億元，達去年第 3 季旺季單月營收水準，月增 21.68%，年增 40.84%，第 1 季營收 21.51 億元，年增 32.55%。

晶技 3 月營收走高，受惠包括手機、NB、平板及 IoT、網通應用訂單持續湧入，且蘋果 EMS 廠復工大舉下單、拉貨，法人也上修晶技首季獲利預估，估純益超過 2.4 億元，每股純益上看 0.9 元。

晶技今年受惠手機應用頻率元件拉貨帶動，營收、獲利雙成長，1 月營收 6.53 億元，2 月走高到 6.76 億元，月增 3.41%，年增 57.64%，3 月更站上 8 億元大關。

晶技布前 2 月稅前盈餘為 1.7 億元，年增 1.91 倍，每股稅前盈餘 0.55 元。去年稅後純益 6.72 億元，每股純益約 2.17 元；晶技提報董事會通過去年盈餘分配每股配發現金 2.5 元，呈現超額分配。