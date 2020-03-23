晶技每股擬超額配發每股2.5元現金股利

頻率元件產業迎接循環週期谷底翻揚，各家今年擴大資本支出擴廠，股利配發也大方，希華 (2484-TW) 每股擬配 0.95 元現金，超越去年每股純益 0.76 元，晶技 (3042-TW) 今 (23) 日董事會決議每股也擬配達 2.5 元，遠超過去年每股純益 2.17 元。

晶技 2019 年稅後純益 6.72 億元，年增 4.25%，每股純益 2.17 元，董事會通過，擬配發每股 2.5 元現金股利，超越去年獲利。晶技也積極加快台灣平鎮廠小型化元件製程進展，估今年資本支出達 11.5 億元，較 2019 年倍增。

希華晶體去年營收為 22.98 億元，毛利率 20.08%，年增 1.36 個百分點，稅後純益 1.21 億元，年減 53.41%，每股純益為 0.76 元。每股擬配 0.95 元現金。

在市場需求走揚下，希華今年將擴大資本支出，台灣南科廠新增的產線已進入無塵室施工階段，5 月中起設備進駐，預計下半年投產；今年整體資本支出估達 4.3 億元，也較去年倍增。

頻率元件業者對去年盈餘大方配發，都是看好今年需求提升，且市場報價回升，有助獲利成長；希華董事長曾穎堂指出，今年前兩月來獲利都有高水準表現。

頻率元件業者仍看好 AI 及 5G 基礎設施建置及應用成長，晶技、希華今年都加速擴充在台高附加價值產品產線，資本支出也都較去年倍增。