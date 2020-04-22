三大法人賣超43億元 外資連兩日賣超台積電逾2萬張

台股今 (22) 日在低接買盤進場下，由黑翻紅，終場小漲 19.32 點或 0.19%，收在 10307.74 點，三大法人合計賣超 43.47 億元，外資再賣 34.49 億元，其中，外資連兩日賣超台積電逾 2.1 萬張，並回補買超富邦 VIX 逾 8.4 萬張，期貨也減持多單，操作持續偏向保守。

三大法人今日皆站賣方，自營商賣超 8.39 億元，投信小賣 0.58 億元，外資賣超 34.49 億元；期貨方面，外資也減持多單 3831 口，未平倉口數降至 34960 口。

觀察外資動向，今日持續買超反向 ETF，富邦 VIX 達 4.8 萬張，連兩日買超 8.4 萬張，國泰美國道瓊反 1 也買超 3000 張以上，個股則以伺服器概念股為主，包括南亞科、金像電、智邦等。

外資賣超則以權值股為主，賣超台積電逾 6000 張，連兩日合計達 2.1 萬張，金融權值股如元大金、中信金、兆豐金、新光金、第一金均入列賣超前 10 名，其餘個股如中鋼、華通也有 3000 張以上。

投信、自營商同步看好產業龍頭個股，包括友達、聯電、旺宏、晶電等，並賣超記憶體族群，投信賣超威剛、南亞科；自營商則賣超力成、華邦電等。