蘋果PCB供應鏈Q1營收表現佳 華通、欣興同創歷年同期新高

蘋果 PCB 供應鏈首季營收表現佳，華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW) 陸續公布最新營收，3 月雙雙譜出亮麗結果，第 1 季分別以 120.9 億元及 205.67 億元創歷年同期新高，且較去年同期也有雙位數增幅。

華通今年以來業績表現尤佳，3 月營收 48.08 億元創首季新高，月增 48.6%，年增 29.98%，推升第 1 季營收 120.9 億元，也成歷年第 1 季最佳，季減 30.27%，年增 15.59%。

華通受惠蘋果 iPhone11、TWS 軟硬結合板及華為手機需求帶動，首季營收亮眼，同時，高階 HDI 需求維持高檔，毛利率可望維持雙位數，法人估華通獲利將高於去年同期每股純益 0.26 元，向上挑戰 0.45 元，第 2 季目前接單能見度已達 5 月。

欣興在 IC 載板供不應求下，營收、獲利也優於去年第 1 季；3 月營收 75.3 億元，創 5 個月來新高，月增 20.85%，年增 26.37%，首季營收為 205.67 億元，季減 8.89%，年增 19.07%，為歷年同期新高。

欣興中國營收比重約 30-35%，軟板、多數 PCB 及部分 HDI 產能均在中國，第 1 季湖北黃石廠停工受影響程度大，目前員工復工率達 80-90%，產線稼動率在 75-80%。

法人指出，欣興的 ABF 載板目前仍供不應求，且在台灣生產，去年第 3 季以來產能滿載到第 1 季，首季營收也超越去年同期，甚至明顯優於去年年第 2 季 197 億元水準。

臻鼎 - KY(4958-TW) 也公布 3 月營收為 82.58 億元，創歷年同期新高，月增 2.23 倍，年增 12.89%，累計 2020 年首季營收為 175.12 億元，季減 58.28%，年減 9.85%。

臻鼎今年印度組裝廠產能開出，也將擴充淮安廠、深圳二廠，預期 3 月投產，另外秦皇島廠類載板產能也將擴充，有助營運成長，在各廠區恢復生產後，第 2 季營收將超越去年同期 230 億元。

臻鼎以軟板起家，目前生產項目橫跨 PCB 軟、硬板、IC 載板、類載板、軟硬結合板、COF 等品項。

臻鼎 2019 年稅後純益 86.85 億元，年增 2.81%，每股純益為 9.93 元，董事會決議，擬配發每股現金股利 4.5 元，將提 6 月 19 日的股東會決議。

法人認為，今年初雖然肺炎疫情打亂全球手機市場，但隨著中國疫情逐漸獲得控制，EMS 廠加速復工，配合 5G 需求長線趨勢不變，中國官方也積極推動 5G 手機普及，也傳未來將有 5G 新機補貼政策，中系手機品牌可望醞釀進一步追加訂單，台廠可望受惠。