三大應用產品需求強 華通首季營收可望創歷年同期最佳 年增10%

PCB 廠華通 (2313-TW) 2019 年獲利表現亮麗，首季營收受惠蘋果 iPhone11、TWS 軟硬結合板、及華為手機板需求帶動下表現亮眼，3 月營收將衝上 43 億元，年增 16%，法人估，華通第 1 季營收可望達 115.81 億元，將成為歷年同期最佳，年增率 10%。

同時，華通因應市場高階 HDI 產品需求，投資 150 億元建置重慶二廠，預計最快明年上半年進入量產。

華通表示，中國防疫管制措施造成供應鏈停工及交通運輸不便，但藉著台灣、惠州及重慶等主要 3 個生產基地產能彈性調配，及時滿足客戶需求，隨著中國供應鍊在 2 月中下旬陸續積極復工， 3 月營運重回成長，今年首季單月營收都較去年同期成長。

法人認為，今年初雖然在肺炎疫情的影響下打亂全球手機市場，但隨著中國疫情逐漸獲得控制，及 EMS 廠加速復工進度，配合 5G 需求長線趨勢不變下，中國官方也積極推動 5G 手機普及，據傳未來將有 5G 新機補貼政策準備出爐，中系手機品牌可望醞釀進一步追加訂單。台灣手機板廠業者，有望得到更多的訂單。

因應未來 5G 時代，著眼市場對於高階 HDI 製程的需求商機，華通重慶二期廠區已於去年 10 月完成奠基儀式，廠區規畫投資約 150 億元、年產能可達 500 萬平方英呎，仍將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快 2021 年上半年即可正式量產。