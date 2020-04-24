川普：社交距離指引或許會延長到夏季初

美國總統川普週四 (23 日) 在白宮疫情簡報會中表示，或許會把全美社交距離指引延長實施到夏初或更久之後。

社交距離指引一開始預定 3 月中旬結束，延了一次到 4 月底，如今可能再次拉長實施時間。

川普說：「在我們感到安全以前，會繼續延長 (實施)。」

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (22 日) 接受福斯商業電視網訪問時說，他預計美國大部分的經濟活動可以在 8 月底以前重啟。

美國大部分商業活動都因封鎖措施而暫時中止，根據週四稍早公布的報告，美國在最近一周（4 月 18 日止）首次申請失業救濟金人數為 442.7 萬，代表過去五周來總失業人數共增加 2,650 萬，抵銷過去 11 年來的就業成長。

彭斯：已有 16 州提出復工計畫

川普希望趕快開放美國經濟，雖然白宮的社交距離指引對各州沒有法律約束力 (例如各州有自己的社交距離規範)，但針對外出用餐或社交活動方面的限制性建議，仍對日常生活造成一定程度影響。

負責領導白宮疫情因應工作小組的美國副總統彭斯 (Michael Pence) 週四表示，已有 16 州發布解除防疫限制的「重啟經濟正式計畫」，包括密蘇里、賓州、奧勒岡、愛德荷州等。白宮尚未提供完整 16 州名單。

彭斯還說，一些疫情格外嚴重的區域如紐約、紐澤西和底特律「似乎已經度過 疫情高峰」，而全美的新增住院人數下滑。

喬治亞、田納西、德州、俄亥俄州和蒙大拿州已經宣布在未來兩個禮拜內重啟經濟的計畫。喬治亞州已為健身房、髮廊、保齡球館、按摩店在週五的復工鋪路，電影院和餐館則將在下個禮拜恢復營業。佛州上週五開放一部分的海灘。

然而彭斯同時說，太早放寬居家令可能導致病例激增，呼應公衛專家和一些州長的擔憂。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）週二警告，新冠肺炎（COVID-19）可能在年底捲土重來，由於屆時會遇上流感季節，恐怕會比這波更難纏。

但川普刻意淡化這番說法，他週三表示，就算疫情在秋季死灰復燃，「絕對是我們可控制的規模」，甚至暗示疫情「可能根本不會捲土重來」。