川普發布「三階段」重啟經濟指南 州長擁有最終決定權

美國總統川普週四 (16 日) 發布分三階段進行的重啟經濟指南，規定各州和地區在滿足檢測標準、盡快提供防疫裝備等多項條件下，才能分階段放寬遏制新冠疫情的限制性措施。

外媒引述消息人士透露，長達 18 頁的《再次開放美國》指南，明列了美國地區允許復工的六項必需條件，包括：

在 2 週內通報的類流感和疑似病患呈下降趨勢

2 週內新增 (新冠) 確診數降低，或在檢測增加或保持不變的情況下，確診比例下降

轄區內的醫院應有能力在沒有危機護理的情況下治療所有患者，並且應針對有風險的醫護人員，提供健全的測試計劃，包括新冠免疫測試。

由於這項指南無法「一體適用」，川普週四於記者會上表示：解除限制者最終決定權落在州長，目前並沒有提供解除限制性措施的時間建議。

消息人士表示，事實上，川普公布的指南提供了靈活且基於數據的建議，由醫學專家背書同意，提供分階段的建議。

重啟經濟指南公布的三階段方法包括：「第一階段」讓體育館、飯店、電影院等場所復業、儘可能在家辦公、減少非必要旅行、並保持社交距離措施。

在疫情無反彈跡象的地區，可施行「第二階段」，包括可恢復學校和有組織的青年活動、可恢復不必要旅行和選擇性的住院手術。

第一階段和第二階段中均建議老年人和健康狀況不佳的人遵守居家建議。

在「第三階段」將大幅放寬限制性措施，保持社交距離之下，重新開放酒吧、體育館和大型場所。