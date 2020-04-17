川普急復工 蘋果Q2需求增 受惠個股大點名

儘管新冠肺炎疫情持續升溫，但美國總統川普卻表示，他希望美國民眾在 5 月 1 日能重返工作崗位，別讓疫情持續拖累經濟。眼看 11 月 3 日美國總統大選日益迫近，川普急於讓經濟迅速脫離谷底，不僅開支票撒錢給美國人民，他正從各行各業徵召逾 200 名領袖組成經濟復甦顧問團，成員涵蓋蘋果執行長庫克、沃爾瑪執行長董明倫與 NBA 主席席佛等，希望聽取他們建言，以制定重啟經濟計畫，不讓疫情持續打擊經濟。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，由此可知，全球領袖仍是以拚經濟為最大公約數，預估疫情已漸獲得部分掌控，可望重啟經濟。

川普把蘋果執行長庫克納入他的經濟復甦顧問團，蘋果第一季壓抑的需求，可望遞延至第二季，蘋果 4 月 15 日發表新款平價版 iPhone SE，售價 399 美元起跳，是蘋果售價最便宜的智慧手機，外觀幾乎和 iPhone 8（先前定價 449 美元）一模一樣，但採用更快的處理器，新款平價版 iPhone SE，可望引爆大需求，而相關蘋果供應鏈，可望振奮向上。

鴻海 (2317-TW) 第二季可望脫離谷底。鴻海今年第一季合併營收 9,296.8 億元，季減 46％，年減 12％，符合市場預期，預估第二季有蘋果訂單遞延效應。

鴻海股價一度跌破 70 元大關，據公開資訊觀測站資料顯示，郭台銘 3 月自集中市場買進 3,740 張鴻海股票，持股增至 134 萬 1,678 張，增幅約 0.27％。若以最低價 65.7 元計，郭台銘 3 月加碼鴻海股票金額約達 2.45 億元，是 9 個月來首度增加鴻海持股。鴻海股價在郭台銘增加持股下，由最低 65.7 元彈升至今，漲 15％，股價可望挑戰 90 元關卡。

另外，居家辦公，筆電族群受惠多，前篇文所提到的廣達 (2382-TW)、微星(2377-TW) 股價強漲，廣達由 50.7 元漲至 63.7 元，進入平台整理，漲幅 25.6％；微星由 68.5 元漲至 92.4 元，漲幅 35％，以老牌大型電子股來說，表現令人驚豔。想想看，連非蘋陣營筆電、平板都能如此強漲，蘋果所推出的新款筆電、平板業績更值得期待。

蘋果新款全新 16 吋 MacBook Pro 採用最新的 8 核心處理器、最多可達 64GB 記憶體、最多可達 8GB VRAM 的新一代繪圖處理器，以及全新溫控設計，蘋果宣稱是世界上最頂尖的專業級筆記型電腦，相關供應鏈茂林 - KY(4935-TW)、科嘉 - KY(5215-TW) 可望大受惠。茂林 - KY 已領漲，科嘉 - KY 可望後來居上。

科嘉 - KY 去年全年營收達 21 億元，年增 13.8％，為歷史次高紀錄。營業毛利 6 億元，年增 44％，營業淨利 3.4 億元、年增 90％，歸屬母公司業主淨利 2.48 億元，年增 34.08％，每股純益 4.56 元，優於前一年的 3.4 元，是近八年高點。隨著蘋果積極拉貨，第二季在手接單滿檔，營收可望維持高檔水準。

再來，上游 IC 晶片譜瑞 - KY(4966-TW)，因伺服器需求逆勢看增，譜瑞 - KY 業績逆勢成長。譜瑞 - KY 在 PCIe 規格的 Retimer 晶片已經卡位進入英業達 (2356-TW) 及廣達等伺服器 ODM 廠供應鏈，可望在今年搶食高速傳輸晶片商機。另外，譜瑞 - KY 隨著蘋果新品量產出貨，加上筆電 eDP T-CON 規格提升，全年業績有機會繼續成長。

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