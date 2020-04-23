〈美股早盤〉美製造業PMI跌至36.9 油價連兩日大反彈 道瓊早盤續漲百點

美國總統川普於週三 (22 日) 推文表示，已下令美國海軍擊沉伊朗艦艇，似乎又將點燃美伊戰爭。另外，俄羅斯能源部長透露，5 月 OPEC+ 減產規模可能上看 2000 萬桶。由於中東緊張情勢升溫，加上市場對於石油減產的預期，疏緩了石油供給過剩的擔憂，並促使國際油價應聲大漲。

週四 (23 日)WTI 期貨價格上漲近 20%，並拉動美股四大指數於開盤延續昨日的漲勢，道瓊指數上漲超過 100 點。

新冠肺炎疫情

美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大，累計確診病例數已突破 85 萬人，但是，自上週川普總統發佈「重啟經濟指南」後，目前美國南部已有 6 個州放寬「居家避疫令」的準則，並允許非必需經濟活動的開放。對此，紐約州長古莫 (Andrew Cuomo) 卻較為謹慎，並表示放寬限制將可能造成第二波的疫情。

美國經濟數據

美國勞工部於週四 (23 日) 公佈截至 4 月 18 日當週的初請失業金人數，報 442.7 萬人，雖然新增人數較前值減少了 81 萬人，但在過去 5 週以來，初領失業金的總人數仍高達 2640 萬人。

截至台北時間週四 (23 日)22 時許：

道瓊指數上漲 167.77 點或 0.71%，暫報 23643.59 點

那斯達克上漲 47.53 點或 0.56%，暫報 8542.91 點

標普 500 上漲 18.59 點或 0.66%，暫報 2817.90 點

費半上漲 6.20 點或 0.38%，暫報 1688.32 點

台積電 ADR 下跌 0.38% 至每股 52.66 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.627%

紐約輕原油上漲 19.74% 至每桶 16.50 美元

布蘭特原油上漲 9.33% 至每桶 22.27 美元

黃金上漲 0.41% 至每盎司 1745.45 美元

美元指數上漲 0.08% 至 100.608 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

目標百貨 (TGT-US)

目標百貨早盤下跌 5.26%，達 101.18 美元。

目標百貨 CEO Brian Cornell 於週四 (23 日) 表示，由於肺炎疫情降低消費者外出購物的頻率，目標百貨的網購平台銷售額，較去年同期增長了兩倍，增長幅度甚至可以與「網購星期一」的業績比擬，因此，彌補了該公司實體店面營收下滑的壓力。目標百貨預估，今年第一季的同店銷售額將增長超過 7%，高於去年第四季的增長 1.5%。

BMO Capital Market 於上週調升目標百貨的股票評級，至「優於大盤」，並將目標價訂在每股 125 美元。

賽靈思 (XLNX-US)

賽靈思早盤下跌 5.55%，達 85.50 美元。

賽靈思於週三 (22 日) 美股盤後公佈 2020 財年第四季財報，營收與獲利均超乎市場預期，顯示美國對賽靈思最大客戶華為下達的禁令，以及因疫情中斷而放緩的 5G 需求，並未對賽靈思造成太大影響。但賽靈思對於 2021 年 Q1 的營收財測，卻遜於市場預期。

基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

淨營收報 7.56 億美元，較前季增長 5%，年減 9%，優於 FactSet 預期的 7.509 億美元

營業利益報 2.18 億美元

淨利報 1.93 億美元

稀釋後 EPS 報 0.78 美元，年減 17%，優於 FactSet 預期的 0.65 美元

股利發放為每股 0.38 美元，年增 2.7%

Netflix (NFLX-US)

Netflix 早盤上漲 0.30%，達 422.08 美元。

Netflix 於週三 (22 日) 表示，將發行以美元和歐元計價、總額 10 億美元的債券，資金用途為收購內容、創作原創影音、以及其他公司營運用途。據消息指出，Netflix 以美元計價的五年期公司債票面利率約 3.75%，以歐元計價債券的票面利率將在週四揭曉，據傳也接近 3.5%。

分析師表示，雖然 Netflix 手頭現金充裕，並沒有募資需求，但由於目前融資成本低廉，可趁此時發債以增加公司流動性。

今日關鍵經濟數據：

美國截至 4/18 當週初請失業金 (萬人) 報 442.7，預估 450.0，前值 524.5

美國截至 4/18 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 578.65，前值 550.8

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 初值報 36.9，預估 38.5，前值 48.5

美國 4 月 Markit 服務業 PMI 初值報 27.0，預估 32.5，前值 39.8

美國 4 月 Markit 綜合 PMI 初值報 27.4，前值 40.9

美綜合 PMI 指數、美 GDP(圖：IHS Markit)

華爾街分析：

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，雖然初領失業金人數增加的速度較先前放緩，但對經濟造成的損害卻逐漸擴大。他亦表示，本週的初領失業金數據非常關鍵，因可藉此推估 4 月份的失業人數。由於許多勞工正處於放無薪假的狀態，因此，非農就業人口的減少幅度，將會小於初領失業金人數的增幅，但仍將會呈現嚴重衰退的態勢。

Wilmington Trust 經濟學家 Rhea Thomas 預估，下週初領失業金人數，仍將增加數百萬人，目前許多公司正在進行裁員，且預估對於就業市場的衝擊，仍將持續數個月。

儘管原油期貨價格於近兩個交易日來，呈現大幅反彈的趨勢，但由於石油倉儲空間不足的問題仍舊嚴重，石油避險基金 Pierre Andurand 的創辦人表示，油價可能降至非常低的負區間。瑞穗銀行分析師 Paul Sankey 亦預估，油價將可能進一步下探至每桶負 100 美元。