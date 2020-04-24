〈財報〉瑞信Q1獲利大增75% 防違約潮大舉提列備抵呆帳

瑞士信貸集團 (CS-US) 於週四 (23 日) 公佈 2020 財年第一季財報，稅後淨利大幅上升 75%，達 13.1 億瑞士法郎 (約 13.4 億美元)。

但是，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重創全球經濟，並增加企業及個人的財務壓力，且導致貸款違約風險攀升，因此，瑞士信貸表示，已提撥 5.68 億瑞士法郎的備抵呆帳，以因應疫情相關的不確定性。

於週五 (24 日) 台北時間凌晨 0 時許，瑞士信貸股價上漲 2.09%，達每股 8.05 美元。

瑞士信貸股價日 k 線圖

瑞士信貸表示，Q1 提撥的備抵呆帳達 5.68 億瑞士法郎，高於去年同期所提撥的 8100 萬瑞士法郎，由於肺炎疫情對於經濟所造成的損害程度，仍舊難以預測，因此，預估公司在接下來的季度，仍可能必須提撥更多的備抵呆帳。

Q1 財報關鍵數據:

營收：58 億瑞士法郎，較去年同期的 54 億瑞士法郎增長 7%

稅後淨利：13.1 億瑞士法郎，較去年同期的 7.49 億瑞士法郎增長 75%

普通股權益第一類資本適足率 (CET1)：12.1%，低於前季的 12.7%，且低於去年同期的 12.6%

有形股東權益報酬率 (ROTE)：13.1%，高於前季的 8.6%，且高於去年同期的 7.8%

瑞信表示，由於企業放款額度的動支、以及市場波動性上升，導致風險性資產增加，並造成第一類資本適足率的下降。

另外，瑞士信貸表示，為了評估疫情對於公司營運所造成的衝擊，計劃削減股利發放的規模，且至少在第三季之前，將會暫停 2020 年的庫藏股購買計劃。

由於肺炎疫情於全球蔓延，導致各國的企業皆面臨沉重的債務壓力，根據美國主要銀行所公佈的數據，第一季的備抵呆帳總規模，高達 250 億美元。

另外，根據 Refinitiv 數據顯示，在過去 30 天，歐洲主要銀行所提撥的備抵呆帳已增加了 130%，此外，市場分析師亦調降對於歐洲銀行的全年預估獲利，包括匯豐銀行、德意志銀行、及法國巴黎銀行等。