合一3月稅後虧損逾1億元 每股虧0.29元

合一 (4743-TW) 自啟動國內最大新藥授權案後，股價連日走揚，今 (23) 日一舉突破 50 元大關，收在漲停價 51.7 元，創 5 年來新高，盤後依主管機關要求公布自結，稅後虧損 1.03 億元，較去年同期增加，每股虧損 0.29 元。

合一 3 月營收 135 萬元，月增 1.2%、年減 40.85%；2-3 月營收 300 萬元，年減 19.44%，稅後虧損 1.45 億元，較去年同期增加，每股虧損 0.41 元。

合一母公司中天日前也公佈自結，3 月營收 1.53 億元，月增 15.1%、年增 26.9%；稅後虧損 1.55 億元，年減 1051.1%，每股虧損 0.39 元；2-3 月營收 2.86 億元，年增 29.3%；稅後虧損 1.33 億元，年減 636.1%，每股虧損 0.33 元。

中天旗下合一與丹麥皮膚醫學藥廠 LEO Pharma 簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825 的全球獨家授權協議，簽約金與里程碑金達 5.3 億美元 (約新台幣 159 億元)，授權金額超越之前智擎的 2.2 億美元，成為台灣最大筆授權案。

集團總裁路孔明日前表示，集團的全球創新藥研發正進入快速發展期，包括腸道微生態創新藥物、合一生技的糖足傷口癒合新藥與醫材及中天上海的肝炎核酸新藥，預期合一生技下一個重磅藥物 ON101 也將有新突破。