〈台股盤後〉反壓沉重 高低點震盪逾160點 上漲58點力守10日線

台股今 (23) 日早盤受到油價強彈 3 成，美股道瓊指數大漲 457 點的雙重利多激勵，一度大漲超過 150 點，最高攻至 10462 點，但 5 日線反壓沉重，隨後連續跳水，甚至翻黑轉跌，高低點震盪逾 160 點，盤面上仍以防疫概念股最挺拔，終場加權指數上漲 58.77 點，收在 10366.51 點，成交量 1547.63 億元。

今天蘋概三王以配息創紀錄的大立光表現最強，終場上漲 1.63%，收在 3740 元，不過反彈腳步落後大盤，仍未收復 10 日線；而台積電、鴻海則都只有小紅作收。

製藥廠寶齡富錦、台康生技在 3 月成立的 COVID-19 快篩試劑聯盟，昨日宣布成功開發檢測 COVID-19 抗原快篩試劑，新開發的快篩試劑在驗證段即可於 10 分鐘內成功偵測出低病毒數量之武漢肺炎病毒，該消息激勵今日寶齡富錦及台康生技股價雙雙漲停。

金寶、矽統積極投入防疫，跨入醫療呼吸器相關量產，激勵金寶亮燈漲停，矽統也強攻超過 7.8%；其餘防疫概念股也持續強強滾，包括恆大、高端疫苗、南六、豪展、永日、杏輝、亞諾法等，表現都優於大盤，有 3-6% 不等漲勢。

任天堂 Switch 遊戲主機大舉擴產帶來利多，網通的智邦今日也重新點燃多方氣勢。另外，5G 相關族群仍受到青睞，包括散熱模組超眾、建準、業強、雙鴻等聯袂齊揚。IC 封測廠力成下半年接單能見度明朗，記憶體需求暢旺，今年營運表現不畏疫情將再創新高，股價表現也相對強勢。

整體來說，台股今天一度登上 5 日線上方，但因上檔反壓沉重，指數節節敗退並未站穩，所幸 10 日線有撐，櫃買表現較強，已成功收復 5 日線，不過接下來也須留意上檔季線壓力；目前仍為大區間震盪，籌碼面上，外資仍偏空，且大型股弱勢，缺乏主流股之下，短線上業績股為盤面焦點。