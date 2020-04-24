【群益投顧】大盤區間整理中小型類股各擁題材漲跌差異大

一、盤勢分析

美股前 1 個交易日因美國參議院通過 4840 億美元的援助計畫，協助中小企業度過疫情所造成營運上的衝擊，另原油價格強彈，加上德州儀器 (TXN-US) 財報優於市場預期，激勵昨天科技與能源類股走揚，美四大指數全面收高，其中 NASDAQ 與費城半導體指數皆站回季線與年線之上。台股今 (23) 開高 62.39 點，指數多於盤上震盪，終場加權指數上漲 58.77 點，成交量 1547.63 億元。盤面上以蘋概、半導體材料設備廠、被動元件、網通與伺服器、IC 設計、LED、PCB、防疫概念、資產類股走勢表現相對強勁。

二、盤勢預估

台股技術面，因月線翻揚走升並站上萬點大關，持續強化大盤萬點的支撐力道，近期指數沿著 12MA 之上墊高，惟上檔面臨沉重的季線反壓，預估台股短線將呈現區間整理格局。

隨著疲弱的原油價格走勢成為市場焦點後，新冠疫情仍干擾全球產業復工和終端產品需求回穩的時程，導致近期國際股市盤中振幅加劇，投資人進出頻率加快。選股策略與操作建議上，以題材面與業績維持成長之主流股，擇優價差短打因應。

MOSFET 族群，杰力 (5299)3 月營收年增 1.09%，杰力因逐步提升商用筆電的營收比重，加上 NB、PC 與伺服器等終端應用需求維持韌性，可望帶動營運表現逐季回溫。全球因應疫情擴散，歐美的遠端視訊、遠距辦公趨勢興起，NB 和伺服器在客戶訂單湧現與拉貨強勁下，MOSFET 台廠投片力道轉強，激勵類股大中 (6435)、富鼎 (8261)、尼克森 (3317) 股價同步走揚。

防疫概念股中，產品面包含熔噴、紡結、複合不織布與醫用口罩的恆大 (1325)3 月累積營收年增 118.81%，隨著民眾防疫意識維持謹慎的態度，防護型口罩需求不減，恆大營收表現將維持高檔。南六 (6504)3 月營收年增 24.42%，由於南六的拋棄式手術衣產能呈現滿載，加上原料價格走跌使得產品銷售毛利提高，有望推升獲利表現。

個股焦點上，義隆 (2458)3 月營收年增 59.32%，單月營收創歷史第 3 高，首季營收年成長 17.31%，受惠於居家辦公、遠距教學帶動 NB 訂單提升，原先模組外包的觸控面板因缺料問題導致稼動率僅達客戶訂單的 80%，惟第 2 季產線調整後已全數交貨，加上義隆防假造指紋的電容式指紋辨識產品放量出貨，觸控螢幕滲透率提升，整體營運動能持續加溫。

三、強勢股

電子：

隆達 (3698)、楠梓電 (2316)、大中 (6435)、義隆 (2458)、新普 (6121)。

非電：

寶齡富錦 (1760)、優盛 (4121)、高端疫苗 (6547)、恆大 (1325)、美時 (1795)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據