博智首季EPS 2.92元 可望奪PCB每股獲利王

PCB 廠博智 (8155-TW) 3 月營收創新高，單月稅後純益 4900 萬元，月減 5.77%，年增 4.5 倍，每股純益 0.99 元，第 1 季每股純益 2.92 元，由於過往健鼎 (3044-TW) 獲利表現強勁，不過法人估健鼎首季獲利衰退，可預期博智將拿下首季 PCB 每股獲利王。

健鼎第 1 季營收 117.18 億元，較去年同期衰退 2.84%，由於營收衰退，且 1、2 月江蘇無錫、湖北仙桃廠部分停工，造成產能利用率下降及費用支出增加，估 2020 年首季稅後純益將較去年同期 10.78 億元下滑，每股純益也不如去年同期 2.05 元。

健鼎去年全年稅後純益 60.37 億元，每股純益 11.49 元，去年每一季都是 PCB 每股獲利王，但今年首季營收 117.18 億元，較去年同期衰退 2.84%，獲利也恐跟進下滑。健鼎預計 5 月上旬公布首季財報及 4 月自結。

博智 3 月營收創新高，估 4 月還因伺服器新平台板訂單湧入，營收將持續向上，第 1 季稅後純益 1.45 億元，較去年首季大增 19.59 倍，每股純益為 2.92 元。

博智產品以伺服器、雲端儲存設備、工業電腦等高階產品為主，全球新冠肺炎大爆發，居家辦公及教學、視訊會議等遠距生活及宅經濟當道，帶動伺服器與雲端相關需求強勁，且博智佈局 2 年、20 層以上半導體晶圓測試設備 PCB 板出貨更逐步放量，第 1 季營運攀高，第 2 季表現可望更好。

博智目前 PCB 月產能已提升到 60 萬平方呎，10 層板以上產品占比也拉升至 75% 以上，其中伺服器約佔博智銷售面積約 70%，工業電腦及半導體相關測試設備占比約 30%。