台PCB廠三大獲利王健鼎居冠 臻鼎EPS 9.93元搶下后座

台股 PCB 廠去年財報陸續出爐，前三大每股獲利王分別為健鼎 (3044-TW) 、臻鼎 - KY (4958-TW) 與瀚宇博 (5469-TW)，每股純益分別為 11.49 元、9.93 元與 6.05 元，三者共同特色為在中國擁有龐大產能，而健鼎與臻鼎則同屬蘋果供應鏈。

臻鼎 - KY 今天公布 2019 年全年財報，營收 1200.67 億元，毛利率 22.67%，年增 0.57 個百分點，稅後純益為 86.85 億元，年增 2.81%，每股純益為 9.93 元，臻鼎今天董事會決議，擬配發每股現金股利 4.5 元，將提 6 月 19 日的股東會決議。

健鼎先前已經公布財報，2019 年營收為 544.51 億元，毛利率為 20.69%，年增 1.95 個百分點，稅後純益為 60.37 億元，年成長率 22.23%，以期末股本 52.56 億元計，每股純益為 11.49 元，營收及獲利皆創歷史新高。

健鼎歷年維持約 63% 盈餘配發率，2018 年每股純益 9.4 元，配發 5.9 元現金股利，如無意外狀況，去年盈餘每股可望配發 7.2 元；健鼎預計 6 月 17 日召開股東會，將在 5 月間確定其股利配發案。

華新集團旗下瀚宇博 2019 年營收 431.42 億元，毛利率 17.88%，年增 2.98 個百分點，創 14 年來新高，稅後純益 28.17 億元創新高，年增 70.42%；每股純益 6.05 元。瀚宇博今年前 2 月營收 51.23 億元，年減 17%。

瀚宇博近年致力優化產品組合提高附加價值，運用原有擅長 NB 應用板基礎，以高階商用機種及電競應用板為目標，隨著 5G 發展引發資通訊革命，帶動網通週邊運用，網通占比逐步拉升。

瀚宇博為全球主要供應 NB 板的廠商之一，近期明顯感受到突然升起的 NB 需求，主要是因全球各地民眾開始在家上班、上課、遠距等等市場興起，市場開始急需添購 NB 或 PC，目前主力生產 NB 及 PC 板的江陰廠稼動率已回升優於過去淡季水準，將反映在 4 月營收上。