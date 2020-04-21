立院三讀通過紓困條例修正案 特別預算規模可達4200億元

立法院會今 (21) 日上演表決大戰，最終三讀通過紓困振興特別條例修正草案，除了追加特別預算至 2100 億元，民進黨團修正動議，可視疫情狀況，以不超過原預算額度內，再編列特別預算，送請立法院審議，意即紓困振興最高預算可達 4200 億元。

針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正，近日朝野激烈攻防，在現金紓困、排富等議題上難達成共識，今天一早朝野祭出甲級動員，院會展開逐條表決大戰。

除特別預算從 600 億元追加至 2100 億元外，民進黨團提出修正動議，得視疫情狀況，以不超過原預算額度內 (2100 億元) 再編列特別預算，送請立法院審議。

民進黨團強調，未來疫情發展有太多不可控因素，第 11 條條文修正動議是「超前部署」，要讓行政院有很大的處理權限，以應付所有可能的狀況。

根據三讀通過的條文，受疫情影響而依本條例、傳染病防治法第 53 條或其他法律規定，自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，免納所得稅；且不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

此外，紓困條例修正三讀通過後，立法院會 24 日將邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告並備詢，只要追加預算案付委，財政委員會下周就能聯席審查。