〈貴金屬盤後〉各種混亂！黃金收1週高點 美銀料金價飆到3000美元

週三 (22 日) 交易，黃金期貨價格收在一週高點，係因對全球經濟的憂慮推漲黃金，令一日前甫落在 2 週低點的金價扶搖直上。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，黃金週三又獲市場青睞，因為「早盤美元疲弱，且全球經濟持續令人擔憂，支撐避險買盤湧入黃金。」

「石油市場混亂，還有其他許多主題也令人擔憂，這些可能會持續支撐黃金，並可能隨著投資者對風險資產採取謹慎的態度而擴大漲幅。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 50.50 美元或 3%，收每盎司 1738.30 美元。

根據 FactSet，此為交易最活躍契約自 4 月 15 日以來最高收盤價。週二下挫 1.4%，收在自 4 月 8 日以來最低點。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，黃金價格受到避險需求的提振，因市場臆測「本週原油價格崩跌將重創一些亞洲投資者和金融市場。」

「目前市場上的猜測是，週一 5 月 WTI 期油跌至負價的事情，亞洲投資者受創最嚴重。」他強調這是市場上流傳的謠言。

美銀分析師對黃金前景相當樂觀，其 18 個月目標價格從每盎司 2000 美元上調至 3000 美元，或較 9 年來最高價位 1921 美元還高出 50% 以上。美銀的理由是，包括美國 Fed 在內，全球央行都為了縮限新冠肺炎疫情造成的經濟損傷而無止盡的貨幣擴張。

根據道瓊市場數據 (可追溯至 1984 年 11 月)，最活躍的黃金期貨的盤中高點在 2011 年 9 月 6 日創下的 1923.70 美元，而收盤價最高則是 2011 年 8 月 22 日創下的 1891.90 美元紀錄。

Zaner Metals 分析日報指出，「美銀崇高的黃金前景，其理由與市場上廣為流傳的『Fed 不能印黃金』說法一致，這是牛市非常重要的觀點。」

「有消息指稱，參議院已經通過美國最新刺激措施，可能最快本週結束之前就會簽署立法，這點也可能提振黃金和眾多大宗商品。」

ICE 美元指數早盤疲弱，也支撐黃金部分漲勢，但黃金收盤時該指數轉為上升 0.2%，自稍早低點 99.897 上升至 100.46。

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