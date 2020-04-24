〈貴金屬盤後〉供應趨緊、中東局勢加劇 黃金連漲2日

週四 (23 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因商品供應趨緊，市場對新冠病毒 (COVID-19) 大流行的經濟影響感到擔憂，以及中東緊張局勢加劇，使金價連續 2 日上漲。

美國勞動力市場每週數據顯示，在 COVID-19 疫情衝擊下，上週 (4 月 18 日止) 又有 440 萬人請領失業救濟金，使過去一個月請領失業救濟金總人數提升至 2600 萬人。

另外，美國服務業 4 月份的 IHS Market 採購經理人指數 (PMI) 初值下降 27，創歷史低點紀錄，製造業的 PMI 則下降至 36.9，為 11 年來最低點。

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「美國服務業的數據真的很差。在此背景下，即使美元依然堅挺，黃金也能一直上漲，我認為全球央行一直在悄悄增持黃金，散戶一直湧入 SPDR 黃金信託 ETF，隨著全球為了復甦經濟而討論進一步的刺激措施，現在已經不擔心赤字，黃金定位良好。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 7.10 美元或 0.4%，收每盎司 1745.40 美元。

盤中高點曾高達 1764.20 美元，雖然收盤回落，但根據 FactSet，這仍是交易最活絡契約自 4 月 14 日以來最高收盤價。週三金價收漲 3%。

5 月交割的白銀期貨價格上漲 2.2 美分或 0.1%，收每盎司 15.357 美元。週三白銀收漲 3% 以上。

本週迄今，黃金漲幅約 2.7%，白銀期貨漲幅則約 0.4%。

法興全球策略師 Albert Edwards 週四表示，「與石油市場供應過剩的情形完全相反，實體黃金短缺，因此期貨契約在接近交割時，價格較現貨出現 50 美元的溢價。」

美國銀行全球研究部指出，貴金屬 ETF 一直在增持具工業貴金屬性質的白銀，以及黃金，因此有助於推升價格。

美銀全球分析師 Clifton White 和 Peter Helles 表示，「我們認為，非商業市場參與者一直在增持對白銀的曝險，理由也與市場參與者增持黃金相同，即是大眾對超寬鬆貨幣政策的擔憂，以及全球央行資產負債表上升。」

與此同時，美國川普總統週三推文稱「已指示美軍可立即擊沉並摧毀所有伊朗砲艦，只要他們騷擾我們的海上船隻。」此消息可能為貴金屬提供一些動力。

美銀全球預測，在 COVID-19 最嚴重的疫情消退後，工業生產將隨之而來，未來 12 個月可望推升白銀價格至每盎司 20 美元。

分析師表示，「因此，在財政刺激和全國央行的支撐下，經濟成長的反彈可能暗示白銀最終將靠這 2 個引擎起飛，而現在這 2 個引擎剛剛落在地球上了。」

截至本週為止，SPDR 黃金股 ETF 本週迄今漲幅超過 2%，而 iShares 白銀信託下跌約 0.4%。

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