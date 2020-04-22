〈工商界提建言〉籲提高紓困規模占GDP 10%以上 因應新保護主義超前部署

工商業界關注新冠肺炎疫情對台灣經濟與產業的衝擊，今 (22) 日對政府提出建言，認為紓困措施仍有加碼空間，籲請政府提高紓困規模至占 GDP 10% 以上，並適時鬆綁如勞基法等法令；並認為各國採取的因應疫情措施，可能帶來「新保護主義」，籲請政府超前部署，建立國家戰略儲備機制，並利用現有產業優勢轉型升級。

全國工業總會、全國商業總會、工商協進會及三三企業交流會，在總結圓桌會議中，與會工商領袖均十分憂心，此次疫情可能帶來全球經濟大蕭條，要求政府應對遭重創的中小企業進行迅速、立即、有效紓困，避免看得到、吃不到，力求達成「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」的目標。

工商領袖指出，由於情勢過於險峻，短期因應措施若不能馬上奏效，許多產業或人民將蒙受永難回復境地，因此此次紓困措施務必本於「救人救火」與「簡政便民」的兩大原則，訂定執行方式；尤其紓困規模更應參考歐、美、日國家，提高至 GDP 10％以上。

工總理事長王文淵強調，治本重於治標，緊急時刻不宜再增加任何租稅負擔，如開徵空污費、碳稅等，甚至應適時鬆綁法令，尤其是勞基法，在兩岸關係上也必須有所調整，由於經貿關係非常密切，對以出口為導向的台灣，兩岸關係正向發展，有助台灣經濟在疫情後迅速復甦。

工商協進會理事長林伯豐也表示，工商界感謝政府推出一系列紓困措施，但與美、日、新加坡等國比較，仍有加碼空間。另為確保經濟成長，維持企業穩定運作，上市櫃公司正常融資應給予充分支持，中小企業紓困融資應訂定明確標準與程序，並採取直接有效的減稅措施。

工商界領袖均認為，疫情期間各國採取的因應措施與防禦作為，有可能帶來「新保護主義」，這將使未來取得各國重要物資形成重大障礙，因此，籲請政府應超前部署，以「國安第一」思維，積極盤點各項戰略物資供需及能量，建立國家戰略儲備機制，同時，更應利用全球需求與供給皆萎縮之際，利用現有產業優勢轉型升級，在未來新興產業生態系取得先機。

三三會理事長許勝雄認為，疫情雖可能促使一些國家走向「新保護主義」，但不會阻止全球化發展，而是全球化會與「創新」、「科技」結合，並以另一型態產業發展模式，繼續向前發展，這就是推動產業升級轉型，及建立可控風險供應鏈布局的大好機會。