〈大亞展望〉綠能子公司心忠電業搶太陽能商機 估營收貢獻上看90億元

電線電纜廠大亞 (1609-TW) 集團今 (22) 日宣布，旗下子公司心忠電業與五大銀行簽署 32 億元聯貸案，董事長沈尚弘表示，聯貸資金將運用在臺南學甲太陽能電廠，預期未來 20 年營收貢獻近 90 億元。

沈尚弘表示，政府目標 2025 年太陽能裝置達到 25GW，看好此趨勢商機，積極尋找全台太陽能案廠，目前集團旗下已有 29 座太陽能電廠，總裝置容量為 31MW，截至今年 2 月，累計總發電量約 9000 萬度，目標未來三年內建構 150MW 太陽能發電。

其中，大亞的臺南學甲太陽能電廠為國內首件整合民間私人土地，將變更為特定的地面型太陽能電廠，沈尚弘表示，該電廠原是養殖漁業，從與地主周旋至取得開發許可證，時程長達 2 年半。

沈尚弘指出，臺南學甲太陽能電廠預計今年底啟用，全數以躉購費率方式賣給台電，預期未來 20 年至少帶來 20 億度發電量，營收貢獻可達 87-90 億元，獲利上看 24 億元。此外，集團也已積極尋找其他地面型太陽能案場，主要集中在台南、苗栗等區域。

沈尚弘表示，太陽能開發時程長，牽涉許多環節，如申請法規、地主整合等，雖然近期有新冠肺炎疫情干擾，導致部分開發進度延遲，但整體太陽能產業發展趨勢，不會改變。