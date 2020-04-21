金融國家隊紓困出列 43萬小商家申貸 最高上限50萬可3天核貸

行政院今 (21) 日針對紓困振興，由金管會主委顧立雄等三大財金首長率領 9 大公股行庫董座親上火線，共同召開「金融國家隊力挺台灣產業」記者會，顧立雄表示，為解決小規模商家難以貸款的問題，只要申請貸款新台幣 50 萬元以下，即以簡易評分表以取代財務報表及 401 報表，不用提出申請文件就可以申貸，且 3 天內完成核貸，初估 43 萬小規模營業人將受惠。

行政院下午召開記者會，由政委龔明鑫主持，中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄率領 9 大公股行庫董事長排排坐，大陣仗說明紓困貸款措施。

顧立雄表示，為了協助中小企業紓困，由中央銀行的資金，針對小規模營業人提出 50 萬元以下快速簡易的貸款，免提報表，而是以「簡易式信用評分表」替代財務報表或 401 報表，藉以加速核貸，預計 3 個工作天就可核貸下來。

所謂「小規模營業人」，是指有稅籍登記且每月銷售額未達 20 萬元，即未達使用統一發票標準者，像是許多小商家或夜市攤商等。只須簡易評分表分數達 70 分以上，即可送信保基金核保貸放，信保基金可保證 10 成擔保，預估約 43 萬人符合上述資格。

顧立雄表示，政院組成金融國家隊，針對受疫情影響的中小企業提供紓困振興方案，公股行庫相當幫忙，而為了力催民銀行庫也積極紓困中小企業，已與央行達成共識，不管公、民營銀行，只要承作央行轉融通資金 2000 億元的放款，銀行提列備抵呆帳率可以降到 0.5%，以減輕銀行資金成本壓力，且回溯至 4 月 1 日起實行一年。